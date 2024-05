Primera Comunión, de muchas

Niños y niñas en su primera comunión. / EL PERIÓDICO

Ha sido este un fin de semana de Primeras Comuniones, y aunque lo fácil sería hacer un artículo dirimiendo si se han convertido o no en ‘bodas en miniatura’, quisiera poner negro sobre blanco el significado que para muchos católicos tiene este sacramento en una sociedad donde el laicismo gana enteros diariamente y con inusitada contundencia. He visto a niños y niñas con sus manos en actitud orante, con una sonrisa, preparados para recibir el Cuerpo de Cristo. A veces, en el reclinatorio, se les escapaba un leve bostezo por culpa de una noche de nervios y extenuantes días de ensayos para que no falte un detalle… He visto en los chavales ojos de pureza y detalles de respeto a sus compañeros y familiares.

Sé que las misas de comunión se hacen interminables y que somos los adultos los que realmente damos la nota, hablando y sacando el móvil en un lugar sagrado, donde se está oficiando una celebración íntima. Así somos de irrespetuosos los mayores.

Recuerdo mi primera comunión apurando el traje de mi hermano, que me quedaba enorme, con el pelo cortado ‘a la taza’ como un querubín y con una ilusión infantil que he visto estos días en esas caras de los chiquillos. Nosotros, insisto, los adultos, somos los que hemos ido estropeando la jornada con ornamentos y banquetes, a veces como signo de posición social y no de reconocimiento al comulgante. Recuerdos mis regalos de primera comunión: reloj y pluma estilográfica. El sacramento también tenía un trasunto de paso de la niñez al mundo adulto y esas herramientas se consideraban clave: saber qué hora es y escribir.

He visto también como una mayoría de padres viven ese día con el recogimiento, el respeto y la alegría que merece la comunión, la «unión con» Dios. Creo que con esa imagen debo quedarme.

A pesar de la que está cayendo, todavía hay quien prepara a sus hijos con seriedad para un sacramento y no se deja llevar por la hoguera de vanidades en la que vivimos.

Ahora solo falta, que esa Primera Comunión sea la primera de muchas durante toda una vida y esa buena costumbre no se pierda en la niebla de los días.