La infección por vph tiene tratamiento y se puede tratar

¿Se puede tratar la infección por VPH y se puede eliminar el virus? Porque hay una serie de ‘leyendas urbanas’, demasiado repetidas, por desgracia: que una vez producida la infección por el VPH, no hay tratamiento, lo que es incierto; que las personas jóvenes eliminan el virus con el tiempo, pero tampoco siempre es así.

Hay tratamientos médicos que pueden curar las lesiones producidas por el VPH en los estadios iniciales, es decir, lo que se conoce como displasia leves y moderadas, en lenguaje coloquial. Son tratamientos por vía oral y vaginal, con muy buenos resultados. Otro tipo de terapia, con excelentes resultados en lesiones leve-moderadas, es la crioterapia, es decir la aplicación de frío en el cuello del útero, llegándose a congelar la parte tratada y consiguiéndose la eliminación del virus.

También hay leyendas urbanas que proclaman que el VPH no se puede detectar en el hombre y que si está infectado, no hay tratamiento. Todo esto es incierto: el VPH se puede identificar en el varón y hay tratamiento, realizándose como en las mujeres, no sólo crioterapia, sino también tratamiento por vía oral y local.

Tenemos una gran arma que es la vacunación para prevenir el contagio; otra, que no lo evita al 100%, los preservativos, pero que son siempre aconsejables y tratamientos locales y generales, muy efectivos (el tabaco es un gran aliado de este virus).

Conclusiones:

1. Las infecciones por el VPH que causan displasia leves y moderadas tanto en la mujer como en el varón, se pueden tratar, curar y erradicar el virus. Las lesiones severas, son de obligado tratamiento quirúrgico.

2. De nada sirve diagnosticar y tratar infecciones por VPH en la mujer, si no se hace lo mismo en el hombre.

3. Quien se haya infectado por el VPH no sufre una condena perpetua como ‘alojamiento’ del virus. Hay medios para erradicarlo. El VPH ya no es un ‘okupa permanente’.n

