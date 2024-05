De un humilde meloncillo, a don Germán Puebla

Dicen que usted es el jefe de los humanos que se han propuesto decidir nuestro futuro, y que nos quiere cazar haciendo sólo caso de habladurías y leyendas.

Cientos de mis congéneres muertos han sido abiertos en canal para estudiar lo que comían: conejitos, cuando abundan; algunas perdices (pocas, porque los humanos casi han acabado con ellas); culebras, que a los hombres les causa pavor y para nosotros es como comer carabineros para ustedes.; y comemos lagartijas, sapos, insectos… y cuando el hambre ‘achucha’, las placentas que nos encontramos y alguna carroña, si no hay más remedio.

Don Germán, llevamos con ustedes como mínimo, 2.000 años, pero puede que valientes meloncillos cruzaran el estrecho de Gibraltar hace unos 10.000. El Creador nos puso en la Tierra para algo, no somos un adorno, y valemos hasta para que los humanos fabriquen pinceles con nuestros pelos para realizar bellas obras de arte.

Los meloncillos no nos matamos entre nosotros; nosotros no contaminamos los ríos; nosotros no polucionamos el aire; nosotros no acabamos con los bosques: los humanos sí. Y nosotros somos muy familiares y mimamos a nuestras crías hasta límites increíbles: los humanos a las suyas algunas veces las arrojan a la basura…

¿Y usted se cree con derecho a poner en peligro nuestro futuro? Dios no creó al Hombre para esto. Dios nos bendijo a todos los animales y nos mandó fructificar y multiplicarnos y vio que su creación, era buena. Y al Hombre le nombró ‘señor’ de lo que había creado, no para acabar con su obra, sino para cuidarla.

¿Un peligro para la fauna silvestre?…Llevamos conviviendo con ella miles de años. El Hombre ha exterminado 748 especies de animales de la faz de la Tierra y como siga con sus excesos… nuestro Planeta tiene los días contados. Y los meloncillos seremos una víctima más… de la Humanidad y ésta… de ella misma.

