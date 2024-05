Kennedy. / EL PERIÓDICO

En este mundo en que vivimos, cada vez hay menos gente dispuesta a asumir la responsabilidad de sus actos. Ante las consecuencias de determinadas decisiones, a menudo, se escurre el bulto, se señala e intenta culpabilizar a otros, se ponen propuestas o inventan excusas y se buscan chivos expiatorios. Cuando las cosas salen bien, no faltan candidatos para tratar de atribuirse éxitos propios y ajenos. Sin embargo, cuando se tuercen, suele oírse un silencio atronador, porque nadie quiere arrastrar la condición de responsable de un fracaso. Evadir la responsabilidad no debería de ser una opción que estuviera sobre el tapete. Porque, cuando esto ocurre, no es que sea sustancial la búsqueda de culpables, pero sí el análisis de lo que ha fallado, para que, en la medida de lo posible, no vuelva a suceder. Y ese ejercicio queda desierto, porque, ante dicha circunstancia, todo el mundo hace mutis por el foro, y los expedientes se cierran en falso. Decía John Fitzgerlad Kennedy que «el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano».

Y la sentencia, desde luego, es para esculpirla con un cincel sobre piedra y que perdure indeterminadamente ahí, para que las generaciones venideras puedan leerla. Porque responde a una realidad indiscutible. Todo esto quizá se deba a la concepción del fracaso que, desgraciadamente, tenemos. Porque parece ser algo cultural; que trasciende a una visión particular o de grupo social. Es algo más arraigado. Sin embargo, hay sociedades que contemplan las caídas, los tropezones y los fracasos como el comienzo de algo nuevo, como el inicio del camino hacia un éxito o triunfo futuro, como una etapa del camino que se superará y de la que hay que extraer un aprendizaje para mejorar. El fracaso, evidentemente, no es algo a celebrar, pero tampoco algo de lo que avergonzarse. No son pocos los discursos inspiradores, pronunciados por creadores, empresarios, científicos, teóricos y profesionales, que relatan una sucesión de fracasos previos a un éxito que lo cambió todo.

A veces, una buena idea no triunfa porque el momento en que trata de implantarse no es el adecuado. Frecuentemente, un buen proyecto no acaba de cuajar porque necesita revisarse, pulirse y mejorarse. Para triunfar en una carrera, no siempre hay que ganar todas las etapas. Lo fundamental es no desesperar, tener confianza y esperanza, trabajar con constancia e ilusión y ser lo suficientemente humilde para saberse imperfecto y, por tanto, con una inmensa potencialidad para mejorar. No hay muchas recetas mágicas aplicables a cualquier acontecimiento de la vida. Pero que cada cual debe ser responsable de sus decisiones y actos, y que no debemos darnos por vencidos ante circunstancias adversas, son dos buenas consignas vitales que, por lo general, nos ayudan a caminar aun cuando pueda parecer que la oscuridad no nos va a dejar ver ni tan siquiera un haz de luz hacia el que dirigirnos.

Antonio Galván González es Diplomado en Magisterio