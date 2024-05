Pacificadores y belicosos

Pere Aragonés. / EL PERIÓDICO

Las elecciones catalanas del pasado domingo se saldaron con una victoria clara de Salvador Illa, victoria aún así insuficiente, pero es que si en el parlamento español la gobernabilidad está complicada, en Cataluña, con ocho partidos con representación (y eso que Ciudadanos desapareció, quedando muy por detrás del PACMA, siete años después de haber sido el partido más votado), la cosa está aún más difícil: la sociedad catalana, siempre bulliciosa políticamente, tiene el mismo espectro político que la del resto de España más su doble independentista, y ahora, como novedad, tiene también un partido de ultraderecha independentista, Aliança Catalana.

La victoria del PSC y la clara caída del independentismo deberían estar siendo celebradas por todos aquellos que se llaman a sí mismos constitucionalistas, aunque de momento no parece ser el caso.

Si muchos políticos del PP o Vox siguen hablando de ETA casi quince años después de su disolución, no sé qué harían si desapareciera el independentismo catalán. Desaparecer, no desaparecerá, pero si se hacen bien las cosas, puede quedarse en el sueño, poco realista, y bastante perjudicial si se cumpliera, de una minoría, como lo fue durante mucho tiempo. Para cualquiera que mire las cosas sin anteojeras, es evidente que las aguas se han calmado mucho en Cataluña, y las medidas que eran torpedeadas por la derecha (y no solo) como los indultos o la amnistía, han

servido para reconciliar. Así, ‘El hombre que reconcilia a España’, se titula un reciente análisis del semanario Der Spiegel, del que traduzco el comienzo: «El presidente Pedro Sánchez arriesgó mucho con su amnistía para los separatistas catalanes. España se rompe, afirman sus adversarios. Ahora está claro: ocurre justo lo contrario». Y es que ni siquiera en la derecha europea entienden la obcecación de sus colegas españoles.

El triunfo de Illa es además la victoria de un hombre sereno, hijo de un obrero de fábrica y una ama de casa y licenciado en Filosofía, carrera en la cual quizás aprendió a tomarse con filosofía los insultos y berrinches de los contrarios.

Pueda o no formar gobierno el PSC, el independentismo está en caída libre y la única esperanza de Puigdemont y los suyos, por el lema del ‘cuanto peor, mejor’, es que vuelva pronto la derecha al gobierno central, pues unos y otros viven de la confrontación.

Mario Martín Gijón es escritor.