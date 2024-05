Relatos y hechos

Les aconsejo que lean con detalle la página diez del anexo de proyectos de gasto de los presupuestos generales de Extremadura, aprobados por el Gobierno de María Guardiola con el apoyo de Vox. En la última línea se ve que el gasto total del programa de igualdad de género y estrategia contra la violencia hacia las mujeres ha pasado de 13.541.093 euros (año 2023, con mayoría absoluta PSOE) a 17.408.852 euros (año 2024, coalición PP-VOX): un 29% más. En creación de centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, el incremento es del 82%. Un 25% más para oficinas contra la LGTBIfobia. Se mantuvieron intactos los 95.000 euros destinados a la fiesta de Los Palomos, que, como tal fiesta, no incide directamente en derechos del colectivo LGTBI. No es solamente, pues, que el gobierno PP-VOX haya aumentado notablemente el presupuesto de igualdad, es que ni siquiera ha tocado los aspectos menos sociales y más lúdicos. Lo pueden leer ustedes mismos, si no lo creen: está en la página 7.217 del DOE del martes 6 de febrero de 2024.

Esos números marcan la distancia entre palabras y hechos, entre relatos y realidad, entre lo imaginario y lo material. Lo real es que los gobiernos extremeños de PSOE y de PP-VOX dedican el dinero aproximadamente a las mismas cosas, es decir, hacen aproximadamente las mismas políticas. Lo imaginario es que España está dividida entre una mitad de ciudadanos socialcomunistas revolucionarios y otra mitad de peligrosos ultraderechistas, machistas y homófobos. Ni hay tantos comunistas ni tantos ultraderechistas. Ni hay izquierda ni tanta derecha. Lean bien esa página 7.217. Lo relevante no es la ideología que se proclama tener, sino a qué se dedican los euros contantes y sonantes de los presupuestos generales La polarización solo existe en el discurso. ¿Y qué es el discurso? El cimiento de la estrategia electoral. ¿Y qué es la estrategia electoral? La principal herramienta del mercado electoral. ¿Y qué es el mercado electoral? Donde los partidos simulan tener ofertas políticas distintas para captar a potenciales demandantes distintos. Que la política contemporánea es un mercado no es invento mío, lo mencionó allá por 1942 el economista checo Joseph Schumpeter (1883-1950). La política postmoderna —que abrazó la ex izquierda hace tres décadas— dice que la realidad puede construirse mediante las palabras, pero lo cierto es que la Tierra seguirá girando alrededor del Sol aunque digamos lo contrario, porque lo material es completamente independiente de lo imaginario. Lo relevante no es la ideología que se proclama tener, sino a qué se dedican los euros contantes y sonantes de los presupuestos generales. Tal como atestigua la página 7.217 de ese DOE extremeño, los dos grandes bloques políticos españoles, cuando se trata de tomar decisiones, se reúnen en torno al mismo núcleo de políticas liberales de igualdad imaginaria mientras la desigualdad material destroza la vida de los trabajadores.n