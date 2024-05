Más Europa

Milei. / EL PERIÓDICO

El próximo 9 de junio, se celebran elecciones al Parlamento Europeo. En estos comicios elegiremos a nuestros 61 representantes para los próximos cinco años. Precisamente el futuro de nuestra región depende mucho de las decisiones que se tomen enEuropa. Aunque se trata de un parlamento alejado geográficamente, cada vez toman más trascendencia las políticas debatidas en su seno, perceptibles en todas las facetas de nuestro día a día. Por ello, es vital que nos movilicemos para que Europa pueda seguir garantizando la protección social a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra.

Extremadura es una de las regiones que más se juega en esta cita electoral. En Europa se decidirá el destino de los fondos europeos, nuestras previsiones indican la recepción de más de 3.597 millones de euros hasta el año 2027. El Plan de Recuperación y Resiliencia, vital para mantener las cuotas de crecimiento económico postcovid, ya nos ha reportado 1.288 millones de euros con acciones visibles en todas las comarcas extremeñas. Es de extraordinaria importancia trabajar por una nueva PAC más justa, más social y mucho mejor distribuida para no dejar a nadie atrás. No hay ninguna inversión en materia de infraestructuras que no tenga origen europeo, de hecho, en la alta velocidad se han recepcionado más de 264 millones de euros. Estos son sólo algunos datos del crecimiento que nos ha reportado tener una voz determinante en Europa.

Lamentablemente, la concordia y la paz social están en serio riesgo ante los populismos y la sinrazón. Recientemente, el presidente argentino Milei, durante un encuentro de representantes europeos de la extrema derecha, ha sobrepasado todas las líneas de la diplomacia internacional al preferir graves acusaciones contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Un ejemplo de soberbia y desprecio que ilustra la forma de actuar de sus acólitos.

Frente a las políticas de retroceso, negacionismo, bulos y mentiras que degradan las democracias, el PSOE se constituye como la mejor opción contra las derechas. Un dique de contención levantado desde la política útil representada por el avance, la convivencia, la industrialización, el feminismo, el futuro, la igualdad y el progreso.

Como declaró la premiada por la Fundación Yuste en 2021, Ángela Merkel “la Unión Europea es nuestra respuesta a la globalización. Solo juntos podemos garantizar la seguridad, el bienestar y la paz de Europa”.

Los y las socialistas saldremos a las calles para trasladar confianza, ofrecer propuestas positivas y ofrecer un modelo que genere más empleo, más derechos, más libertades, más convivencia, más bienestar, en definitiva, más Europa. n.