La feria, un ‘penaero’ universal

Domingo de preferia en Cáceres, en imágenes / Jorge Valiente

Llegan los días grandes de la ciudad. Bueno, llegan… con ‘preferia’, ‘anteferia’ y otras zarandajas de prólogo parece que llevamos semanas sintiendo una extraña atracción por acudir al recinto a llenarnos de polvo, a comer patatas rellenas de polillas y a sentir a los tábanos atacando nuestros brazos como aquellos aviones kamikazes del ejército japonés. Sí, señores, lo que más me gusta de la Feria de San Fernando de Cáceres es poder no pisarla. Algo, que se me antoja imposible, por otro lado.

Lo siento, la feria siempre ha sido para mí un ‘penaero’, una especie de penitencia donde se pasa calor y frío, donde hay que esperar colas enormes para casi todo, entrar en una caseta es a veces un ejercicio de osadía y sales del recinto con muchísimo menos dinero del que llegaste. Muchas veces me pregunto que quién hace la feria. ¿El ayuntamiento poniendo sus estructuras espacios y servicio de recogida de basuras? ¿O los ciudadanos que acudimos religiosamente a dejarnos los cuartos? Me temo que sobre todo es la segunda pregunta. Recuerdo las ferias de hace treinta años con Pepe None en la caseta de El Periódico Extremadura, poniéndose sombreros imposibles y animando al personal lo indecible. Sí, esa es la feria que guardo en los pliegues de mis meninges. No se corresponde con la actual, con esas hileras de jóvenes con bolsas con bebidas yendo en procesión por Nuevo Cáceres hacia el ferial.

También tengo un buen recuerdo hasta de los gorrones que pululan por ella. Son esos señores que aparecen en cuanto suenan las primeras músicas por las casetas y hacen nidos en algunas de ellas. Esa fauna suele estar emplumada vistosamente con americanas y traje. A ellos parece que el polvo de la feria no les afecta ni se les pega en los zapatos. Eso sí, a ti sí que se te pegan y empiezan a pedir güisquis JB hablando contigo disimuladamente, como si te conocieran de toda la vida. Después desaparecen. Se van a anidar a otra caseta en cuanto desvías la mirada. Y te dejan el huevo: una 'morterá' de dinero en la barra que te recuerda el camarero cuando vas a pagar. ¿Pero este señor no ha pagado lo suyo? Y el camarero voltea la cabeza de un lado a otro como diciendo: Ya te la han ‘clavao’. Al gorrón te lo encuentras después en otra caseta y haces intención de que te devuelva la invitación, pero… curiosamente ya es muy tarde y se va para casa… O sea, que se va de la caseta a buscar otro pardillo.

En fin, la Feria es muy bonita desde fuera, pero para los que hacemos la feria, los ciudadanos, es un gran ‘penaero’. A mí de la Feria de San Fernando, lo que me gusta de verdad son las marionetas de Gorgorito y Peneque. Con ellas sí que me lo paso bien. ¡Qué pena no ser un niño y poder ver las cosas con esos ojos llenos de pureza infantil!