González, Zapatero, Sánchez

No hay manifestaciones públicas que irriten más a los simpatizantes sanchistas que las de Felipe González Márquez, ex presidente del Gobierno durante catorce años (1982-1996), figura clave de la Transición y emblema de la socialdemocracia europea del siglo XX. El enfado no solo proviene de la enorme altura política de quien habla, sino sobre todo de la fundamentación de sus argumentos. La semana pasada volvió a ocurrir.

Lo que más ha sorprendido a algunos de la última entrevista concedida por González son las duras andanadas contra José Luis Rodríguez Zapatero, el segundo ex presidente del PSOE que más años estuvo en el poder (2004-2011).

Otros artículos de Enrique Pérez Romero Nueva sociedad, nueva politica Cataluña: más desorden Nueva sociedad, nueva política Prohibido fumar Nueva sociedad, nueva política La vida sigue igual

Los mandatos al frente del PSOE de Joaquín Almunia Amann (1997-2000) y de Alfredo Pérez Rubalcaba (2012 -2014) han desaparecido de la historia pública socialista no solo por su corta duración sino, sobre todo, porque no llegaron a presidir el Gobierno. Pero cabe recordar que el primero fue un felipista convencido y que el segundo llegó con la intención de convertir el mandato de Zapatero en un paréntesis, volviendo la mirada hacia González.

Los tres presidentes del Gobierno del PSOE han encarnado tres etapas cruciales de la socialdemocracia europea: el abandono del marxismo y el abrazo de la ideología socioliberal (González), el definitivo abandono del materialismo en favor del postmodernismo (Zapatero) y la deriva populista como clavo ardiendo para la supervivencia (Sánchez).

Los tres presidentes del Gobierno del PSOE han encarnado tres etapas cruciales de la socialdemocracia europea: el abandono del marxismo y el abrazo de la ideología socioliberal (González), el definitivo abandono del materialismo en favor del postmodernismo (Zapatero) y la deriva populista como clavo ardiendo para la supervivencia (Sánchez)

En realidad, la evolución de Zapatero siguió la lógica marcada por González, del mismo modo que la de Sánchez sigue la lógica marcada por Zapatero. Precisamente por ello les resulta más difícil de comprender a los simpatizantes del PSOE la aparente deslealtad de González. En realidad es fácil de entender.

Felipe González tenía (y tiene) —bien es cierto que con la inspiración alemana y la ayuda estadounidense— una rotunda concepción intelectual, política e ideológica de cómo debía ser España, Europa y el mundo, y trabajó para hacerla realidad. Nos gustará más o menos —a mí hay cosas que no me gustan nada— pero lo cierto es que el éxito en la tarea fue abrumador.

Zapatero y Sánchez, sin embargo, nunca han tenido esa visión, más allá de unirse a las modas políticas extranjeras (la postmodernidad francesa y el populismo latinoamericano). Es radicalmente lógico que el primero no se entienda con los segundos porque gobernó cuando todavía los proyectos eran importantes, y los otros dos llegaron cuando ya solo importaba travestirse para lograr el poder y mantenerlo. Son corrientes profundas y complejas de la política global que no puedo resumir aquí. Lo que debe quedar claro es que la irritación del sanchismo con González es una prueba evidente de la involución de la política. Si hoy el socialismo tuviera un proyecto sólido, su líder podría contrarrestar a González con tres frases. Pero no puede. Y eso les genera mucha frustración, que deberían sustituir urgentemente por reflexión.

Suscríbete para seguir leyendo