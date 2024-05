Nunca es tarde

Líderes socialistas.

Como mero espectador muy mayor de la situación política de nuestro país, voy a permitirme opinar sobre los comportamientos de algunos que ejercieron como políticos, y que habiendo sido quienes fueron, nunca entenderé porque hoy son como son. Concretamente hoy me refiero a algunos exdirigentes y dirigentes actuales del PSOE, de otros de otras filosofías, si me lo permiten también opinaré.Y por no tener nada que ver orgánicamente con unos y otros, sí les adelanto mi máximo respeto y agradecimiento a cuantos militantes de verdad de esta organización como de otras, trabajen por la justicia, el progreso y el bienestar de nuestro país.

A algunos de los primeros, felicitarles por la gran habilidad sociológica que tuvieron sintiéndose socialistas y políticos en el momento adecuado y en el sitio oportuno, al mismo tiempo que recordarles la fórmula de gestión que impusieron en el partido y que tanto dio de sí mediáticamente. ¿Se acuerdan de aquello «del que se mueva no sale en la foto»? ¿Se habrán preguntado alguna vez estas personas a cuantos trabajadores anónimos por el socialismo de verdad, pudieron echar del partido por la autócrata gestión que eligieron? Piénsenlo, quienes con tanta arrogancia presumen de las mayorías absolutas, entre otras, esta fue una de las causas por las que la socialdemocracia las perdiera.

En cuanto a lo que hicieron, desde luego no lo suficiente. Fue consecuente a que no había otros derechos que un miedo social y unas elementales exigencias sociales de una sociedad que aspiraba y deseaba vivir en libertad, en democracia, y en mejores condiciones sociales. Después de los muchos y lamentables años de la cruel dictadura que no todos soportaron.

Una sugerencia de alguien más mayor que ustedes, y que les desea lo mejor, estén donde estén o se vayan donde quieran. No lo retrasen más en presencias televisivas. Acepten lo que sea del partido del que al menos con manifestaciones irónicas promocionan.

Y algo que me cuesta entender, es por qué quienes gobiernan y además dirigen el partido, no resuelven definitivamente esta situación. Tan sencillo como una carta de agradecimiento por los servicios prestados y seguro que muy bien cobrados, además de la recomendación para que los acoja la filosofía que tanto añoran

¿Se acuerdan?Todo lo que pasara en casa, debía solucionarse en casa. ¿Por qué ahora es distinto? Entiendo que porque en esta honorable casa cada vez los quieren menos. Por eso lo que dicen ahora, va dirigido a unos respetables destinatarios con los que seguro les resulta más cómodo entenderse, debido al estatus social conseguido en la casa que de alguna forma ocuparon. Muchos mayores como yo sentimos vergüenza ajena por lo patético de sus actitudes yexpresiones. Los segundos, los que todavía están en el ordeno y mando, pero no conformes con la política del partido que los mantiene, también mucho mejor si todo lo que dicen y como lo dicen lo hicieran en sus casas, por aquello de la doctrina establecida y por la que hábilmente llegaron a donde están. Haciéndolo como lo están haciendo, desorientan a los suyos y a los que sin carnet pudieran serlo. ¿Es lo que se proponen? ¿O es también para tener la puerta abierta de los de enfrente?

Martín González Carbajal