El caso Begoña y mi amigo

Hace unos años, un amigo montó con los muchachos en clase de educación audiovisual un vídeo que en ausencia de TikTok, gozaba de una originalidad y frescura ahora arruinada en la confusión de grabaciones infinitas donde todo el mundo habla, baila, canta, expone su opinión y, a menudo hace el ridículo. En él se animaba a leer con gracia, se insistía en lo que nos perdemos si abandonamos la lectura y se criticaba lo que los dispositivos electrónicos estaban ya haciendo de nosotros, convirtiéndonos en meros adictos a las pantallitas, en detrimento de la conversación personal y de la lectura serena.

Por aquel entonces, el vídeo en cuestión, muy artístico, de guion original, montaje musical y trabajo actoral, supuso algo pionero y durante su proyección, que festejamos como una innovación llena de talento y promesas, una inspectora que se encontraba en el salón de actos, le dijo: preséntalo a los premios de Fomento de la lectura. Con toda contundencia, mi compañero contestó: -No puedo presentarlo. Mi hermano es director general.

El hermano de mi amigo no tenía cargo alguno en Educación, pero la ética de mi colega, le impedía presentarse a un premio que, de serle concedido, podría levantar suspicacias de amiguismo, influencias o algo feo por el estilo. Y no lo presentó.

¡Qué tiempos aquellos en que se tenían en cuenta estas menudencias!- he pensado a menudo, en relación con el caso Begoña o con la sospechosa trayectoria del hermano del presidente, que llegó a Badajoz desde Rusia y ahora, por lo visto, tributa en Portugal.

No sé si el hermano de mi amigo era socialista, pero trabajaba en un gobierno que sí lo era y que, no hace tanto, consideraba el nepotismo una cosa pestilente y su mera sospecha, algo de lo que se debía huir como de la peor lacra.

Nada que ver con esta Begoña que pasó, en el tiempo que dura la presidencia de su esposo, de captadora de fondos para ONG, a sea lo que sea ahora, que una no tiene claro si es catedrática, declaradora de intereses o fabricadora de influencias. Delito, no sé si habrá, pero bonito no parece su proceder.

