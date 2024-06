55 años ya del ‘Give peace a chance’

John Lennon y Yoko Ono en una de sus protestas contra la guerra de Vietnam. / EL PERIÓDICO

No soy muy aficionado a las efemérides, pero la del pasado 31 de mayo me gusta especialmente. La canción ‘Give peace a chance’ cumplía 55 años. Con la que está cayendo actualmente, el mensaje de John Lennon y Yoko Ono no ha perdido un ápice de vigencia. Este himno pacifista se componía en unas circunstancias muy curiosas, que merece la pena recordar.

Ambos activistas estaban en 1969 en el ojo del huracán informativo. Acababan de protagonizar una performance que podría traducirse por ‘encamamiento’. El icono del pop y la artista del Fluxus Happening (sí, la corriente artística de nuestro añorado Wolf Wostell) citaban a la prensa para hablar del «amor en la cama». En realidad, era un cebo para malpensados. Hablaban de la fraternidad de los seres humanos y lo hacían ‘encamados’. Habían tenido un impacto brutal con una llamada Bed-In forPeace en Amsterdam (un destino soñado para fumetas como ellos). Son ya históricas sus fotos con esos pijamas blancos.

Después decidieron que divulgar la paz entre los jóvenes sería su siguiente objetivo y organizaron otra encamada, esta vez en Montreal. Duró una semana y para ello se reservaron cuatro habitaciones del Hotel Queen Elizabeth de Montreal. En los ventanales, habían escrito unos carteles con los lemas «Hair Peace» y «Bed Peace» mientras atendían a la prensa durante horas, repitiendo consignas pacifistas, ante la atónita mirada de intelectuales como Allen Ginsberg. «Todo lo que decimos es que demos una oportunidad a la paz», había dicho a los periodistas. De aquella frase brillante fue extrayendo todo el jugo para crear ‘Give peace a chance’. En medio del caos, con unas habitaciones llenas de invitados de todo el mundo y hasta los Hare Krishna revolcados por los suelos.

En medio de ese ‘sindios’, con dos guitarras y tocando en la cama se hizo una grabación rudimentaria e improvisada, que todo apuntaba a que sería un desastre. Sin embargo, ahora es un himno pacifista que merece la pena recordarse en un mundo enfrascado en guerras absurdas y despiadas. ¿Pero alguna no lo es? Gracias John tú nos enseñaste que solo hay un camino en este mundo.