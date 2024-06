Mi móvil, mi tesoooooro

Como el anillo de Gollum en la conocida saga de El señor de los anillos de J. R. R. Tolkien, el teléfono móvil se ha convertido en el anillo de todos, no nos engañemos, en ese tesoooooro que llevamos siempre con nosotros y del que es difícil desengancharnos. Los adultos lo estamos, es un hecho, pero lo más preocupante es que los menores, también, y eso es un problema que aumenta a medida que la edad de uso del móvil va descendiendo.

Los padres que lo han utilizado como entretenimiento para los hijos cuando eran pequeños; quienes se lo han regalado con motivo de la comunión o les han permitido tener perfiles en las redes sociales sin ningún tipo de control, o mínimo, habrán podido comprobar que ya no hay vuelta atrás, que han entrado en un bucle y ya no pueden vivir sin el teléfono móvil.

No hay más que pasar por las puertas de los institutos a la hora de la entrada o la salida para ver que la gran mayoría lo tiene en la mano, no importa que solo sean las ocho de la mañana. Ya no hay cumpleaños donde los adolescentes no lo utilicen o reunión juvenil donde no hagan un repaso de sus redes sociales, vídeos y demás.

Eso por no hablar de los que han accedido a través del teléfono a la pornografía, han sufrido ciberbullying o el caso de las niñas de Almendralejo, que vieron sus fotografías en desnudos por obra y gracia de esa herramienta tan útil como diabólica llamada Inteligencia Artificial.

Al final, el uso que hacen los menores de los móviles se nos ha ido de las manos y, aunque podría asemejarse a un coche sin frenos, parece que el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto con una ley de protección a los menores en los entornos digitales que, a priori, parece una luz al final del túnel. Habrá que ver después cómo se materializa.

Lo que está claro es que algo hay que hacer para poner coto a la utilización indiscriminada del teléfono por parte de niños y jóvenes que todavía no tienen la capacidad de discernir entre lo que son fake news de lo que no lo son; lo que es el sexo sano de la pornografía o de gestionar innumerables grupos de chat con cientos de mensajes.

El principal problema es que, actualmente, cualquier menor puede hacerse un perfil en una red social porque solo es necesario mentir cuando pregunta por la edad y listo. No hay ningún tipo de control más allá de los paternos y, a veces, por las circunstancias que sean y no voy a juzgar, ni esos.

Así, veo con satisfacción que la nueva ley contempla obligar a los fabricantes a incluir en todos los dispositivos un sistema de control parental y también de verificación de la edad más allá de darle a un botón.

Además, otro cambio que establecerá será el aumento de la edad para registrarse en una red, que pasará de los 14 a los 16 años. Esperemos que ese control de la edad sea efectivo porque ahora no lo es y no hay más que ver a menores grabándose en vídeos de TikTok para comprobarlo, por poner un ejemplo.

La norma también impedirá que los menores accedan en los videojuegos a las llamadas cajas botín con las que acumulan recompensas, uno de los mecanismos por los que los niños comienzan a acercarse al peligroso mundo de la ludopatía y así lo advierten las asociaciones que trabajan con este tipo de enfermos.

Y otro aspecto será la inclusión en el Código Penal de los delitos virtuales para que, si se cometen, lleven aparejado el justo castigo. De momento, la ley ha comenzado su trámite. Ojalá sea efectiva.