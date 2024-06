Risas y sonrisas

En nuestra sociedad hay quien sonríe y ríe de verdad y quien hace muecas para simularlo. El fingimiento no puede vincularse directamente a la intención de engañar. Quien recurre a esa estrategia, a veces, simplemente utiliza una máscara para protegerse. En otras ocasiones, se sirve de una careta para que todo el mundo piense que las cosas van bien y de que no hay nada de lo que preocuparse. Hay mucha gente que sonríe y ríe mientras lidia con situaciones difíciles sin que apenas se les note la aflicción o preocupación. Es aquello de llevar la procesión por dentro y, además, ponerle buena cara al mal tiempo. Unas personas lo hacen por discreción; otras, por timidez; y no pocas de ellas porque saben que a su lado, en su entorno más o menos próximo, hay gente que sufre incluso más y lo hace de manera callada, sin aspavientos ni un solo reflejo de pesadumbre o compungimiento. También hay gente que se pinta la sonrisa o carcajea para medrar, para engatusar, para seducir o con fines menos benévolos, más egoístas o espúreos. Incluso hay personas que ríen de manera compulsiva, falaz o un tanto siniestra, mostrando una imagen y maneras que recuerdan a las de las hienas. Por eso las sonrisas y risas auténticas, las que salen del alma, logran iluminar, alegrar y emocionar a cuantos las presencian. Las sonrisas y risas verdaderas se expanden por el ambiente, contagian positividad y transmiten serenidad, felicidad y buenas vibraciones. Hay personas a las que la vida las obliga a vivir situaciones tan difíciles que se olvidan de sonreír y reír durante años.

Un buen ataque de risa puede resultar sanador. Pero una sonrisa amable, social y educada, en el momento preciso, puede hacer mucho bien hasta a quien menos pensemos o esperemos

Seguro que conocen algún caso de este cariz en que un sufrimiento extremo, normalmente producido por el dolor de la pérdida de un ser muy querido, le arrebata a una persona -e, incluso, a toda una familia- la capacidad de sonreír y reír. Si esas risas y sonrisas, que desaparecieron por un brutal golpe emocional, retornan al rostro de quienes sufrieron tanto como para perderlas, llegan a resultar profundamente conmovedoras y realmente inolvidables para todos aquellos que pueden volver a contemplarlas, de nuevo, allá donde dejaron de lucir. Nada tienen que ver la risa del Joker con la risa del Risitas y su cuñao, ni la risa de Patán con la sonrisa imprecisa de la Mona Lisa o con esa risa contagiosa que hace flotar en casa del Tío Albert en Mary Poppins. Probablemente, hay tantas risas y sonrisas como personas. Y todos reímos y sonreímos de un modo u otro en función de las vivencias, el momento, la compañía o las circunstancias. Un buen ataque de risa puede resultar sanador. Pero una sonrisa amable, social y educada, en el momento preciso, puede hacer mucho bien hasta a quien menos pensemos o esperemos. No hay que estar siempre riendo y sonriendo. Porque ha de haber lugar en nosotros para todas las emociones. Pero es verdad que una sonrisa en los labios, aunque sea leve, ayuda a enternecer hasta el más duro de los días. n

