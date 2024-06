Hoy son las elecciones europeas, que en otras ocasiones han importado poco y ahora tienen su trascendencia. Puede salir Alvise, famoso en las redes, al parecer un poco antisistema y muy antiSánchez. Este fenómeno de que salga diputado un díscolo en busca de la impunidad, no es nuevo. Ya lo consiguió Ruiz Mateos, -yo te pego, leche-, y hace menos Puigdemont, aunque no haya individuos más distintos por mucho que les hermane su capacidad de hacer el ridículo.

Desde un punto de vista algo escéptico, Europa puede parecer el refugio de políticos sin fuste capaces de conseguir los pocos votos suficientes para lograr una paguita sabrosa y recolocarse después de haber periclitado. El otro día, por ejemplo, vi a Irene Montero un ratito en el debate y la encontré tan enfadada como siempre, tan boquirrota como siempre, tan gritona como siempre y muy delgada, pero si consigue su objetivo habrá superado el desaire de Yolanda y, al menos, se mantendrá unos añitos en el candelero y cobrando, cuestión esta en absoluto menor.

El veredicto de las urnas no es el veredicto de los jueces y una inmoralidad sigue siéndolo, te voten ocho u ochenta

Mas las elecciones europeas son mucho más y no podemos confundirnos. Sánchez las ha presentado como un plebiscito no ya sobre él, que también, sino sobre el comportamiento dudosamente ético de su mujer. Ese comportamiento seguirá siendo cuestionable aunque el PSOE y Ribera, que es la que se presenta, obtengabuenos resultados. El veredicto de las urnas no es el veredicto de los jueces y una inmoralidad sigue siéndolo, te voten ocho u ochenta. El problema es que el presidente y todo su partido con él han tomado descaradamente y peligrosísimamente para la democracia el camino de confrontar con los jueces, presentarse como víctima y defender incluso a una condenada por los Eres, mintiendo sobre una absurda supuesta conjuración que ofende a la inteligencia y asumiendo el relato de que, por mucho delito que la justicia encuentre, si se ganan las eleccioneso incluso si se pierden, pero se puede gobernar, ese delito, queda borrado o no ha existido.

Mientras, la fiscalía europea ha entrado en el asunto. ¡Máquinas del fango todos, maldita sea!

