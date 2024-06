De falcatas tartésicas y otros nuevos mitos

Con la típica alharaca y expectación con la que suelen ser recibidos los hallazgos del Turuñuelo de Guareña, se presentaron a la prensa (siempre antes que a la comunidad científica) los de la última campaña. Poco sorprende ya la espectacularidad y estado de conservación de los restos, si bien el descubrimiento de un conjunto escultórico como el del año pasado sitúan el listón muy alto a la hora de preparar el siguiente mistery box. De hecho, el hallazgo estrella de 2024 es una pizarra con grafitos que tiene poco de excepcional: algo similar se halló en Cancho Roano hace 40 años y hay que reconocer que si algo así hubiera aparecido en otro yacimiento no habría congregado tantas cámaras, flashes y autoridades. Es decir, no es la excepcionalidad del hallazgo lo que genera la noticia; es la noticia, producto de una calibrada estrategia de comunicación, lo que convierte la pieza en algo excepcional. Lo que sí resulta sorprendente (o tal vez no) es que entre la cantidad de informaciones que se aportaron ayer sobre el nuevo descubrimiento no aparezca ni una sola vez la palabra falcata, cuando es obvio que el personaje representado lleva a la cintura una de estas armas típicas de la cultura ibérica que muy difícilmente se puede asociar con el mundo ‘tartésico’. Y es que la espectacularidad (real o fabricada) de los hallazgos permite a veces soslayar este tipo de incómodos detalles.

No es la primera vez que los hallazgos del Turuñuelo ponen en entredicho algunas teorías interpretativas sostenidas por destacados miembros de su equipo, un sarcasmo que el ruido de la pirotecnia generada se encarga de amortiguar. Las célebres máscaras portan unos ostentosos pendientes que demuestran que la orfebrería no se usaba para decorar estatuas, como afirmaron previamente en varios estudios; la propia colección de esculturas difícimente puede ser entendida como otra cosa que imágenes dinásticasantepuestas en el frontal de un palacio (como en Oriente) y no de un santuario (como defienden), y los estudios de fauna cuestionan que se pueda hablar sin debate de hecatombes y sellados. Este año ha vuelto a suceder: un torno de alfarero in situ contradice la función de goznes que el director de la excavación venía sosteniendo obstinadamente para elementos iguales desde hace tres décadas. En suma, parece que la impecable habilidad interpretativa (en la acepción dramático-gestual del término) que muestra este equipo investigador no se corresponde con una equivalente destreza interpretativa en la lectura de los restos del pasado, y voces autorizadas han discutido ya, incluso en la prensa, algunas cuestiones controvertidas, como el pretendido origen tartésico de los sacrificios de caballos. Con semejante palmarés de desaciertos en la lectura de los restos arqueológicos y a pesar del silencio (cada vez menos clamoroso) del colectivo académico, no sé si a alguno le habrá surgido ya la misma duda que a mí: ¡Oye! A ver si es que, al final, el Turuñuelo no va a ser tartésico.

