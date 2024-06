Distopía en Tierra de Barros

La sociedad actual convive en un panorama informativo tremendamente complejo. La máquinadel fango puesta en marcha de manera interesada por las derechas y sus organizaciones afines dificulta al ciudadano discernir entre los bulos, la información veraz y los argumentarios tendenciosos.

Extremadura no es ajena a este contexto. Asistimos cada día a ejemplos de ello contando con un caso paradigmático con el sainete del PP y Vox en el que se ha convertido el proyecto de regadío de Tierra de Barros, un caso que va camino de convertirse en una auténtica distopía. Este término utilizado tradicionalmente para definir ficciones que predicen sociedades futuras totalitarias y degeneradas es el que mejor define el tratamiento político de este gran engaño. La novela distópica ‘Un Mundo Feliz’, consideraba que 62.400 repeticiones hacían una verdad.

Otros artículos de José Ramón Bello Rodrigo Aguas turbulentas A vista de baluarte Caballo de Troya A vista de baluarte Un año perdido

Precisamente esas reiteraciones de informaciones falaces no han obtenido el ansiado relato que explique la decisión unilateral de un gobierno que da la espalda a los agricultores de Tierra de Barros.

La realidad es tozuda. El proyecto contaba con la financiación europea, 207 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural, el apoyo de los regantes que sufragarían 65 millones de euros y los trámites administrativos pertinentes para poder proceder a su licitación inmediata.

Las consecuencias de las mentiras no se han hecho esperar. Un cisma interno entre el consejero de Vox, que no quiere ser convidado de piedra, con María Guardiola con amenaza de no apoyar el próximo presupuesto incluida

El gobierno de María Guardiola, dando la espalda a 1.200 familias, intenta construir un distópico relato interesado que justifique el esperpento. En un doble tirabuzón intenta enfangar la acción del gobierno anterior, buscar sin éxito la complicidad de la Comisión Europea con explicaciones insostenibles y recientemente busca que el gobierno de España sufrague su incompetencia.

Las consecuencias de las mentiras no se han hecho esperar. Un cisma interno entre el consejero de Vox, que no quiere ser convidado de piedra, con María Guardiola con amenaza de no apoyar el próximo presupuesto incluida. El desvío de 104 millones de € de este proyecto para la ejecución de otros proyectos y hasta la insólita aparición de noticias que denuncian intereses particulares por parte de la consejera de Agricultura. Concretamente la principal beneficiaria política de este entramado sería propietaria de terrenos a expropiar por este proyecto.

Cicerón sentenció que «la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio» por eso el PSOE trabajará insistentemente en la Comisión de Investigación por defender la verdad, combatir el relato malintencionado y respaldar a las familias dignificadas por la eliminación del regadío de Tierra de Barros, demostrando desde la política el verdadero valor de la palabra. n

Suscríbete para seguir leyendo