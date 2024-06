Casi tres décadas de Premios Empresario

Estatuila de los Premios Empresario Extremeño del Año. / Carlos Gil

Lo que hace tres décadas comenzó con un suplemento con pretensiones de superar la obsolescencia del ejemplar diario de un periódico se ha convertido en el gran termómetro de la economía regional y en un acontecimiento social que sobrepasa los límites habituales de este tipo de actos. Ya se han entregado más de 300 galardones. Para El Periódico Extremadura, cabecera de Prensa Ibérica, es la culminación del esfuerzo de muchos departamentos y para los hombres y mujeres de negocio un día, al menos uno al año, en el que se reconoce su trabajo como creadores de riqueza.

La panoplia de ganadores de este año no puede ser más representativa del momento económico. Hemos abandonado los indicadores prepandémicos, al menos en recepción de candidaturas y calidad de las empresas propuestas. El máximo reconocimiento ha recaído esta ve en los seis socios de Incalexa, firma extremeña del mundo de las energías sostenibles, que en unos años se ha convertido en un ‘empresón’. Además, la innovación está en su adn y han inventado una caseta de obra que no necesita engancharse a la electricidad. ‘Tio Picho’, el gran embajador de la miel y la tierra extremeña verá reconocido su papel en la promoción regional. Agrocongelados La Cuerva en Jaraíz de la Vera también recibirá el aplauso general, junto con Greenfield Technologies, que representa el talento regional aplicado a la agricultura con nuevas tecnologías apreciadas en todo el mundo. Eugenia Benaín, recogerá el premio a la directiva del año tras una trayectoria ejemplar al frente de Copreca. En cuanto a la trayectoria, este año reconocemos a todo un clásico de este sector, Hierros Díaz, un grupo que desde Salamanca hace 75 años decidió expandirse por Extremadura en lo referente a reciclaje.

Por último, Paula Campón Ordiales recibe el premio a la Joven Promesa. Es uno de los galardones a los que más cariño tenemos pues no lo concede ningún jurado, sino que es fruto del esfuerzo personal en esta sociedad donde este perfil de estudiante no tiene todo el reconocimiento que debiera, a veces. Ellos son el futuro de nuestra tierra. De nosotros depende que ese talento no se fugue fuera de nuestras fronteras.