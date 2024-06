¿Solo diez años salvando al lince?

Estamos de enhorabuena porque la población de Lince Ibérico parece que sale de la categoría de ‘en peligro de extinción’ a ‘vulnerable’, con una población en Extremadura cercana a los 300 ejemplares.

El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha presentado los datos de los últimos 10 años de trabajo realizado por la Junta de Extremadura a favor de esta especie, lo que, con alguna objeción, reconocemos y aplaudimos.

Pero el director general de Sostenibilidad se equivoca y es injusto. ¿Ha olvidado el trabajo desinteresado realizado desde 1973 por naturalistas, zoólogos, ecólogos, bien de organismos científicos, como el CSIC-Estación Biológica de Doñana, o de asociaciones conservacionistas que han estado durante casi medio siglo denunciando los factores que amenazaban a esta especie e intentando parar proyectos de repoblaciones de pinos y eucaliptos, de construcción de presas y carreteras o urbanizaciones que amenazaban su hábitat, casi todos promovidos por la Administración, fundamentalmente ICONA y Junta de Extremadura?

Sin el trabajo de estos científicos y colectivos conservacionistas, la Junta de Extremadura no hubiera tenido que proteger al Lince Ibérico, porque sencillamente, ya se habría extinguido hace más de tres décadas. Como dijo Ruiz de Santayana, «el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla». Y el pasado histórico del Lince Ibérico es tan dramático, que no puede volver a repetirse.

