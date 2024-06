Balances y balanceos

Esta semana, ya con la gente con más ganas de piscina que de política, ha tenido lugar el debate sobre el estado de la región. Era, en principio, buen momento para hacer balance después de algo menos de un año desde que María Guardiola, tras tener que tragarse sus palabras, pactara con Vox para poder ser presidenta de la Junta de Extremadura. En realidad, finalmente, más que un balance de lo realizado ha sido un debate prospectivo, de lo que Guardiola dice que pretende hacer. Quizás porque en este año transcurrido, entre tanta campaña electoral, ha estado más pendiente de hacer política de partido que de obtener algún logro tangible para la región.

Y en el debate ha seguido por la misma linde, dedicando lindezas a Pedro Sánchez, sacando a colación, cómo no, a Puigdemont y sacándose, como conejo de la chistera yprincipal reivindicación, mantener abierta la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está programado para 2027 y 2028. Con eso ya tiene para ir de David contra Goliat durante toda la legislatura, aunque no sé si la causa vale la pena. Lo ideal sería que hubiera, si no un referéndum, al menos una consulta a la ciudadanía sobre si queremos seguir contando con esa central nuclear, que es verdad que está en buen estado, produce una gran cantidad de energía (más de la que necesita toda la región), y da trabajo a muchas personas de esa comarca, pero a la vez condiciona toda la vida de su entorno.

En Europa, con la excepción de Francia, la tendencia es a ir cerrando las nucleares. En Italia cerraron la última en 1990, y cuando se propuso reabrirlas, un 94 % de los italianos se mostraron en contra. Hoy día, el precio de la luz es en España más bajo que en Francia, pese a las nucleares galas, y en buena medida por el acierto con el que se gestionó en Bruselas ese asunto por el gobierno español.

También, a mi entender, debería de consultarse a la ciudadanía cacereña sobre la mina de litio. Tanto ir contra la Junta anterior por ese asunto, y ahora Guardiola declara el proyecto de interés regional preferente. Me da que, lo queramos o no en Cáceres, la mina acabaremos comiéndonosla con patatas, pues es raro que, habiendo un recurso que puede dar riqueza, no se explote. El alcalde Mateos debe estar dándole vueltas a cómo nos hará tragar el sapo, pero de momento la empresa minera, muy hábilmente, se dedica a cocer la rana.n

