Alcaldes a pie de calle

Patio del Complejo Cultural San Francisco durante el Foro Municipalismo. / Carlos Gil

El II Foro de Municipalismo organizado por esta casa la semana pasada confirmó el interés de nuestros ediles por mejorar en la atención a sus ciudadanos. Con solo dos ediciones ya se ha confirmado el poder de convocatoria de El Periódico Extremadura con los alcaldes extremeños, ávidos de conocer las últimas novedades sobre la ingente normativa que tienen que cumplir y de hacer valer su discurso en las instancias superiores.

Fue un discurso reivindicativo y sin un ápice de ese «espíritu de Calimero, que a veces se escucha a dirigentes de administraciones locales». Así calificó el ponente estrella, el catedrático Javier Suárez Pandiello, la intervención de Miguel Ángel Morales, presidente de la institución cacereña. Es cierto, se echan de menos las intervenciones apasionadas y rupturistas en muchos actos públicos. Algunos políticos están como adormecidos una vez que llegan a sus poltronas y ya casi se puede adivinar lo que van a decir. Morales no es de ese estilo, y eso es bueno para una provincia tan necesitada de mejoras. Ahora solo hace falta que le hagan caso en sus demandas. Por pedir, pide hasta un ministerio específico del Mundo Rural. Para comunidades como la extremeña, desde luego que es necesario. El problema, como ya sabemos, es que los votos no pesan de forma parecida según la región en la que se obtengan.

Hacen falta alcaldes pegados a la realidad. Recuerdo cuando en plena pandemia, Juan Rodríguez, primer edil de Albalá, acabó haciéndoles la compra a los vecinos para evitar contagios. Hombres comprometidos como él, que lo da todo porque su pueblo crezca, sirviendo a todos los ciudadanos por igual, votantes o no, son lo que hacen falta en la política local extremeña. Y, cómo no, también se me viene a la mente, por cercanía, la alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, Elisabeth Martín, que despacha más con los ciudadanos en la calle que en el ayuntamiento. Esa es la administración local, podemos sentirnos orgullosos de ella. Ahora solo queda darles financiación e infraestructuras. Casi nada.