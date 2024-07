Hay un dicho machista que muchos habrán escuchado más de una vez: Mujer al volante, peligro constante. Ya se ha demostrado que es falso, pero viene a colación de cuáles son los verdaderos peligros al volante. El Ministerio del Interior y la DGT acaban de presentar un borrador de reforma del Reglamento General de Circulación que pone el foco en dos, el consumo de alcohol y los patinetes eléctricos y la no obligatoriedad de utilizar casco en estos vehículos.

Como siempre que se plantea algún cambio en una normativa, lo primero ha sido dar publicidad a la intención del Gobierno, su declaración de intenciones y, ahora, el texto ha salido a información pública para que quien lo considere presente alegaciones.

Mi primera conclusión es que cualquier medida que sirva para reducir los riesgos de accidentes de tráfico, bienvenida sea. Habrá quien piense que se está exagerando, sobre todo en lo relativo al alcohol, pero es sabido que la misma cantidad puede afectar de forma diferente a las personas y, si su consumo puede acabar con la vida de una, lo más lógico es intentar reducirlo.

Así, lo que plantea la nueva norma es reducir la tasa mínima de 0,30 gramos por litro de sangre a 0,20 o de 0,15 miligramos por litro de aire aspirado a 0,10, pero eso sí, no para todos los conductores, sino para los noveles y para los que la conducción es su profesión.

No sé qué opinarán los afectados, pero yo iría más allá y prohibiría totalmente el alcohol a los profesionales de la conducción, más aún a quienes transportan a personas, ya sea en taxi, autobús u otro medio de transporte. En cuanto a los noveles, entiendo que, si una persona acaba de sacarse el carné de conducir, su obligación es tener los cinco sentidos puestos en la conducción y, si una copa puede afectar lo más mínimo, lo mejor es no tomarla o hacerlo y cogerse un taxi. Esa opción siempre está disponible para quien decida pasarse de alcohol. Todo menos coger un vehículo.

En cuanto a los patinetes, no hay que ser muy listo para observar que son un peligro potencial y los datos lo corroboran. De hecho, no entiendo cómo no es todavía obligatorio el uso de casco si tienen la obligación de circular por la calzada. Estamos hablando además de un medio de transporte que utilizan muchos menores.

Precisamente, el borrador de la nueva norma señala que solo podrán utilizarlo los mayores de 16 años y, además, el uso del casco será obligatorio.

Por poner algunos ejemplos de datos, en Badajoz, en los últimos dos años, los siniestros viales con heridos en los que han estado implicados patinetes eléctricos se han multiplicado por cinco y, si contamos desde el 2021, por diez.

Además, expertos han alertado de que alrededor del 34% de los traumatismos craneoencefálicos entre menores de edad se deben al uso del patinete eléctrico, por lo tanto, el casco es imprescindible.

Más aún cuando hay usuarios que incumplen las normas más mínimas y circulan por la acera, por dirección prohibida y otros espacios donde no deberían hacerlo, o de dos en dos, como si fuera un juguete y no un vehículo que puede provocar la muerte a su conductor.

Así que, más vale tarde que nunca. Ojalá salgan adelante los cambios y se eviten con ellos accidentes y muertes porque en un vehículo no solo está en juego la vida del que conduce o sus acompañantes, sino también la del resto de conductores, justos que pagan por pecadores.

Suscríbete para seguir leyendo