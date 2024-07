Suciedad bajo el Elíseo

A todos alguna vez, cuando nos mandaban de chicos a limpiar la casa, nos ha asaltado con fuerza la tentación de esconder la suciedad bajo el sofá para terminar antes la pesada tarea. También, cuando caía alguna cosa de la mesa y nos daba pereza recogerlo, recurríamos raudos a ocultarlo bajo el sofá por la vagancia de levantarnos y limpiar. Y así, muchas veces hasta que tocaba destapar el ‘pastel’ de forma muy desagradable y nos encontrábamos con las miradas acusadoras o cosas peores.

Lo mejor, llegados a este punto, era reconocer la culpa y ponernos manos a la obra con el estropicio, tarea poco agradable, pero que podía tener su recompensa en la forma de alguna moneda caída también debajo del sofá. Lo que nunca ha sido buena idea era mirar para otro lado, hacerse el loco o culpar de la suciedad bajo el sofá al primero que pasase por allí; generalmente no teníamos coartada.

Sin embargo, eso es lo que llevan haciendo los políticos y partidos de siempre, tradicionales, del consenso, o como quiera que se les llame. Llevan décadas escondiendo primero toneladas de suciedad bajo el sofá, luego, acusando de todo a aquellos que sugerían que podía haber suciedad bajo el sofá (y eso que asoma por todos lados), para, finalmente, cuando la suciedad ya era tanta que no podía esconderse ni negarse, hacerse los sorprendidos y preocupados.

Y en esas estamos, hoy; los más avezados de entre estos políticos no niegan que la suciedad este ahí, ya no pueden, pero no quieren limpiarla toda a la vez, dicen que hay que hacerlo muy poquito a poco, o amontonarla en el rincón más alejado para que moleste menos. Mientras, otros van más allá, dicen que este es el nuevo estado de cosas, la ‘nueva normalidad’ y hasta que es mejor así. El polvo ha venido para quedarse y somos los demás los que debemos acostumbrarnos. Al final todo son excusas para no hacer lo que hay que hacer, y muchos de esos políticos aplicando, en silencio, lo de «ande yo caliente...».

Pero la gente comienza a hartarse de tanto polvo bajo el sofá, de tantos problemas sin resolver, de tantas injusticias y dificultades que se han creado. La lista es innumerable, la vivienda disparada, la inseguridad rampante, las perspectivas de futuro cada vez peores, la inmigración ilegal masiva, el desplome de la educación y el colapso de la sanidad y los servicios sociales, entre otros.

Este pasado domingo le tocó a Francia el turno de decir «basta» a aquellos que llevan escondiendo el polvo bajo el sofá todos estos años, antes fue Hungría o Italia. Estoy seguro de que esto no se va a quedar solo allí. Mientras, los de siempre, seguirán llevándose las manos a la cabeza y preguntándose cómo hemos llegado hasta aquí, mientras, disimuladamente, continúan tratando de esconder el polvo bajo el sofá.

