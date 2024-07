¿Honrar a un santo con una bacanal?

Chupinazo de los Sanfermines en Pamplona / Daniel Fernandez

Es cuanto menos contradictorio que para honrar a un santo, en este caso, san Fermín, se celebre una orgía de nueve días en la que el alcohol corre como ríos y en la que para algunos descerebrados «todo vale». Al menos esto es lo que trasluce desde fuera para observadores externos. Seguro que es una visión sesgada y hay quien vive esos días con devoción y mesura, pero, lo cierto, es que en Sanfermines se produjo la tristemente violación en grupo de La Manada, grabada en vídeo como muestra de la estulticia humana. Fue el inicio del particular #MeToo en nuestro país. Algunos hombres se aprovechan del estado de embriaguez de las mujeres en las fiestas populares de verano para abusar de ellas sexualmente. En muchos casos, como el de Nagore Laffage, la víctima acabó siendo asesinada por su depredador, por cierto, médico psiquiatra.

¿Qué puede pasar por la cabeza de un ser humano para violar a otro? ¿Qué mecanismo se rompe en lo más profundo del alma humana para cometer este tipo de delito? Nunca podré entenderlo. Aprovecharse de la indefensión, de la debilidad, para acechar a una mujer, oculto en la vorágine de la fiesta para realizar un acto que no aporta nada bueno a nadie, solo dolor y rabia, es horripilante.

En el primer día de los Sanfermines ya hay una denuncia por agresión sexual de “intensidad dos”. Es increíble que con tanto punto violeta y advertencia se sigan produciendo. ¡Qué pena que un momento de fiesta se aproveche para causar daño a un semejante! Mientras tanto, el gobierno da palos de ciego y se saca del sombrero legislaciones tan extrañas como un control de acceso ‘seguro y anónimo’ a la pornografía a través de una especie de bonos. No entienden nada. Tenemos un grave problema de educación y no solo me refiero a las carencias que revela el Informe Pisa. No es comprensible esta involución cavernaria de los hombres. Se necesita educación ya en todos los órdenes de la existencia. Mientras el primer contacto con la sexualidad de nuestros hijos sea la porquería de internet vamos de cráneo.