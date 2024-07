Con las zapatillas puestas, su caso

Si Dios quiere, el presidente demócrata de Estados Unidos será el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, no exactamente si Dios quiere, porque en realidad se trata de que Joe Biden renuncie a ser candidato, lo cual ocurrirá únicamente si muere, ha dicho, y eso será si Dios quiere, ha añadido. Así que conviene subrayar la diferencia: una cosa es que Dios quiera que Biden sea candidato y otra que muera (que no quiere, por cierto, tal como ha aclarado el propio Biden, incluso con un exceso de seguridad, tal vez demasiada: «Si el Señor Todopoderoso bajara y me dijera: ‘Joe, sal de la carrera’, yo saldría. El señor Todopoderoso no va a bajar», zanjó en la entrevista de ABC News. Cualquiera, después de decir «yo saldría», añadiría al menos una adversativa: «Sin embargo», «aunque,

«no obstante», o, más humildemente, un «yo creo que», «confío en que» o «espero que», pero la seguridad de los presidentes norteamericanos, que debe de derivar de su poder, es tal que se pueden permitir ser así de tajantes, de temerario o de confianzudos: «El Señor Todopoderoso no va a bajar»).

Sea como sea, en el supuesto de que Biden muriera, se lograría lo que su partido parece no haber sido capaz (no que muriera, sino que renunciará a ser candidato), ni lo que su mujer podía haber logrado también, que es convencerle de que desistiera. Eso, en el supuesto de que muriera. Tal supuesto le evitaría, como es lógico, ser responsable de «las desastrosas consecuencias de un segundo gobierno de Trump», según Peter Singer, que vio el debate, como casi todos, y, a diferencia de casi todos, no se quedó solamente con la imagen del Biden tambaleante, el Biden balbuciente, el Biden nada convincente, sino también con una pregunta que hacerle, puesto que está vivo y el supuesto no es más que eso, un supuesto. Y la pregunta a Biden, muy directa, es si quiere «formar parte del grupo de estadistas cuyos esfuerzos por hacer el bien se malograron por su negativa a poner en primer lugar el interés público». Es más que una pregunta, sí. Pero Singer sabe incriminar más y mejor, incluso a escala planetaria: «No es una exageración afirmar que puede que futuro de nuestro planeta dependa de una decisión que Biden debe tomar».

Por demencia o por edad, o por ambas, Biden se defiende diciendo que el debate fue una mala noche y ataca desafiando al partido a que lo destituyan, en vez de poner su candidatura a disposición del partido para debatirla, lo que implicaría dejar vía libre a otros candidatos demócratas y liberar a quienes se comprometieron a votar por él en la convención del verano pasado, lo cual no excluiría, claro está, que Biden pueda mostrar su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, por ejemplo. Y es que no basta con tener un candidato por el Partido Demócrata, sino un candidato contra Donald Trump, que eso es el Partido Republicano: Trump. Y si a los votantes no les basta con la diferencia entre un político que pone el país como única prioridad y un líder populista que prioriza su nombre como éxito político, debería de bastarles el ejemplo de Francia, ahora que, sabia por vieja, ha sabido decir que no, rotundamente no, a su propio populismo. Thomas L. Friedman, en The New York Times, se preguntaba (en un inglés que aquí se da tal cual, mal traducido) cómo podría Biden hacer lo mejor para su país y lo peor para Trump. Y la respuesta era el título de su artículo: «Biden debe enseñarle al país cómo decir adiós».

El problema es que la decrepitud mental o la vejez, o la decrepitud mental y la vejez, como parece, no acepta más realidad que la que fue, sobre todo si fue feliz, ni otra realidad que la que se recuerda, como la derrota infligida a Trump en 2020. No se necesita más. El presidente de Estados Unidos, mientras siga haciendo esas ridículas carrerillas que hace, mientras continúe utilizando gafas de sol Ray Ban modelo Aviador, mientras suba al avión o a un estrado fingiendo agilidad, mientras combine zapatillas con traje y corbata al estilo Wall Street, será el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Si Dios no lo remedia.

