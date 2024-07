Un verano muy calentito

Mientras seguimos en éxtasis por el pase a la final de la Eurocopa, y el buen juego mostrado, que todo hay que decirlo, con nuevos héroes futbolísticos que ya son garantía de futuro, la actualidad sigue sin dejar de darnos tregua en un verano que sin ser excesivamente caluroso, por ahora, bien calentito que se está poniendo y no me refiero a los grados, grados centígrados, no universitarios, no me malinterpreten.

Primero tuvimos las elecciones francesas, a las que los medios de comunicación han dado más relevancia que por ejemplo las realizadas en el País Vasco. Si recapitulamos un poquito, el interés venía por la decisión del entonces presidente galo ante los resultados de las elecciones europeas ganadas por la denominada ultraderecha francesa de adelantar las elecciones en el país vecino. Cual slogan futbolístico de la Francia de Mbappé, y su «no pasarán», la izquierda se unió para que no gobernara la ultraderecha y así ha sido. Ahora no gobernará la ultraderecha, lo hará la ultraizquierda o la extrema izquierda. Intentando alejarse de los extremos sólo se ha conseguido pasar de uno a otro. En fin, cosas que tiene votar en verano.

No solo Francia, fuera de nuestras fronteras se ha librado, si no que se lo digan a Biden. Que más que un debate calentito pareció sufrir una insolación, siesta incluida. Es lo que pasa por debatir en verano.

Pero centrémonos dentro de nuestras fronteras, por cierto, y hablando de fronteras, mientras escribo estas letras en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se está debatiendo además de sobre la ley de extranjería el reparto de menores migrantes a la península y comunidades autónomas, que ha generado polémica tanto por el trato denunciado por el partido popular tanto a los menores como a las comunidades receptoras como por la espada de Damocles que Vox ha situado en la cabeza de los gobiernos autonómicos de donde forman parte si se llegara o llegase a acuerdo. Es lo que pasa por negociar en verano.

Siguiendo en la piel de toro, no podemos olvidar las múltiples decisiones judiciales, o no tan judiciales, o no tan exclusivamente judiciales. Sí, no me refiero a Nacho Cano y su forzada u obligada exclusiva, me refiero a la amnistía, o mejor dicho amnistías. Que si caso Tsunami, Puigdemont, la injerencia rusa la china, o vaya usted a saber.

Pero la cosa no acaba en amnistías para «alcanzar la paz social» de delitos de estafa, malversación o terrorismo, que se podrá amnistiar pero se amnistía porque se cometió el delito, ahora resulta que también el caso de los ERE, pareciera que no hubiera ocurrido. En fin, es lo que tiene amnistiar durante dos veranos, incluso más que se confunde a Cupido con lo que rima.

Y si todavía les parece poco, seguimos con los culebrones del resto de juicios relacionados con familiares, amigos, vecinos y allegados de presidentes tanto de Gobierno como de comunidades.

En fin, es lo que tiene el verano, que aunque sea fresquito algunos se empeñan en que lo tengamos calentito.

Suscríbete para seguir leyendo