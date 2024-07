Inmigración, línea roja

Imaginemos una guerra en España que acaba con las vidas de los familiares de un niño y este tiene que huir a Portugal o Francia, sin nada, para intentar salvar su vida. Imaginemos que ninguno de los países le quieren y, o no le permiten entrar, o le devuelven al país en guerra. Es un ejemplo de lo que un partido político quiere que España haga con los menores inmigrantes que están llegando a Canarias, alguno de los cuales, en torno a 30, podrían llegar a Extremadura.

La postura de Vox sobre la inmigración es bastante clara, todos fuera porque son fuente de conflicto, inseguridad, robos, violaciones y todos los demás dramas del mundo. Es una línea roja y su presidente nacional ya lo ha dejado claro, amenazando primero con romper los pactos de gobierno que tiene con el PP en varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, y consumándolo después.

Muchos pensaron que sería un órdago, pero el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio un paso adelante y no dudó en decir que las comunidades gobernadas por los populares apoyarían la acogida de estos menores que han huido de su país sin compañía de un adulto.

Lo cierto es que la expulsión directa, sin miramientos, no es sino la manifestación suprema del egoísmo, esa ley del embudo que quiere lo ancho para mí y lo estrecho para los demás, pero estoy segura de que, si se diera la vuelta a la tortilla, la situación cambiaría. Si fueran las familias de aquellos que están a favor de la expulsión las obligadas a huir, otro gallo cantaría.

El Gobierno tiene claro que hay que acoger a los menores y, ahora, cuenta además con el apoyo explícito del gran partido de la oposición, el PP, por lo que, por mucho que patalee Vox, poco podrá hacer al respecto.

En inmigración no, pero en política sí y es lo que ha hecho Santiago Abascal. Por un lado, su postura me parece la más coherente con su ideología. No sería lógico estar en contra de la acogida a inmigrantes y mantener pactos de gobierno con quienes sí lo están y han dicho que lo harán. Con qué cara afrontarían a sus votantes si no hubieran mantenido esa línea roja.

Ahora bien, ¿es eso querer mantener el sillón, como han dicho algunos políticos de otro signo? En mi opinión, todo lo contrario. Precisamente la ruptura de los pactos supone abandonar los gobiernos de coalición, eso si se respeta el dictamen de la dirección nacional.

Lo que es querer mantenerse en el sillón es cambiar de chaqueta, es decir, abandonar el partido por el que fueron votados y tomar la decisión de mantener los cargos conseguidos gracias a ese pacto PP-Vox, como ha ocurrido en Extremadura. Por mucho que el consejero lo venda de honradez o de anteponer a Extremadura a las siglas, lo contrario de lo que había dicho 24 horas antes, lo cierto es que también podría trabajar por la región votando a favor de políticas del PP, sin necesidad de mantenerse en la Consejería.

Es cierto que la inmigración no formó parte del pacto extremeño, pero si existe lealtad al partido, lo honesto es mantenerla y votar en contra de la acogida de inmigrantes y a favor de otras políticas comunes.

Si llegan o no los inmigrantes, ya es verá. Amén de redoblar esfuerzos en política internacional para evitar este cúmulo de migraciones, la segunda parte debería ser la de ofrecer a esos jóvenes unas condiciones en las que la verdadera integración pudiera hacerse realidad.