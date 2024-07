Poetas en Peniche

En más de una ocasión he lamentado, hablando con otro amigo poeta cacereño, el poco conocimiento que tenemos de la literatura portuguesa actual, más grave aún en una región fronteriza como la nuestra.

Bien está sacar la enésima traducción de Pessoa o el enésimo homenaje a Saramago (no estaría mal acordarse también de Lobo Antunes, que a mi juicio merecería el Nobel tanto como el autor de Ensayo sobre la ceguera, y que aún vive) pero mejor sería que hubiera un mayor intercambio entre lo que se escribe a uno y otro lado de la Raya.

Por eso me agradó mucho estar, hace un par de meses, en el III Encontro de Poesía Peninsular, que tuvo lugar en Peniche, una pequeña localidad asomada al Atlántico que no conocía, y que me resultó una maravilla por sus acantilados, su ciudadela, sus bien cuidadas callejuelas y, como siempre que uno va a Portugal, por su gastronomía.

El alma de esos encuentros es Carlos Ramos, nacido y criado en Peniche, poeta y traductor del castellano, y que con mucho esfuerzo va logrando cada año ampliar el plantel de poetas, sobre todo portugueses y españoles, pero también de otras procedencias, en esta ocasión incluso con un estadounidense, Mark T. Evans.

Como suele pasar en estos encuentros, uno se va con el propósito de leer a autores que no conocía y así, espero pronto leer a Genaro da Silva (escribe en gallego, pero eso se entiende) o al tinerfeño Javier Hernández, residente en Lisboa.

También andaban por allí Mónica Fernández Casado o Miguel Ángel Curiel, de cuya poesía ya he hablado y volveré a hablar algún día.

De aquel encuentro me traje un par de libros de Germain Droogenbroodt, poeta belga que reside desde hace casi cuarenta años en la costa alicantina. Su recopilación El Camino del Ser, en edición bilingüe (neerlandés y español) me ha descubierto a un autor de poemas cortos pero densos, esenciales en busca de una realidad invisible que me recordó a Valente, pero con un afán solidario más presente, y muy crítico, desde la serenidad, con el egoísmo desquiciado de las redes sociales.

También me traje, como no podía ser menos, la antología bilingüe Ahab, de Carlos Ramos. El título evoca al capitán que perseguía a la ballena Moby Dick, símbolo de la busca de un ideal. En poemas como Havemos de arder juntos o Animais nocturnos se nos muestra un poeta fogoso e inconformista, con remansos de melancolía.

