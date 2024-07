Ver o no ver

A veces, tenemos la realidad ante nuestros ojos y no la vemos. Y no es que la ignoremos voluntaria o conscientemente. Lo que ocurre, creo, es que, por algún tipo o especie de resorte o mecanismo cognitivo o emocional, dejamos de ver justo aquello que, en nuestro fuero interno, sabemos que no nos haría bien ver. Esto conduce a la sorpresa y la incredulidad cuando, irremediablemente, acaba descubriéndose aquello que parece que no éramos capaces de contemplar.

Entonces, al tiempo que se produce una gran decepción, una auténtica caída del caballo, sobreviene, también, un cuestionamiento acerca de si esa inocencia o inconsciencia son elementos de autoprotección, que nos mantienen a salvo, o una simple ceguera, que habría que corregir. Porque dicen que, a veces, es mejor no saber. Y que no tener conocimiento de ciertas cosas ayuda a evitar un padecimiento prescindible. Pero también es necesaria la proximidad a la realidad, aunque esta nos pueda provocar dolor o daño. Porque vivir en un engaño permanente o en la ignorancia absoluta no es una buena manera de vivir.

Otros artículos de Antonio Galván González Desde el umbral Tan solo tú Desde el umbral Límites Desde el umbral Sorpresas

Además, ocurre que la verdad siempre acaba aflorando. Y que las excusas terminan por diluirse antes o después, hasta cuando quien las utiliza pone máximo empeño en extender su vigencia. Con lo cual, esa evasión no pretendida, al final, a lo único que contribuye es a una dilación temporal superior a la hora de hallar verdaderas respuestas. Mientas mayor es el tiempo de prolongación del desconocimiento, o de esa desconexión parcial de una parte de la realidad, mayor será, también, la sensación de estafa que nos embargará posteriormente, y mayor el tiempo en que, probablemente, estaremos haciendo el panoli. O sea, que, al final, eso de «ojos que no ven, corazón que no siente» es relativo. Porque los ojos suelen acabar viendo, y el corazón, sintiendo.

Y lo único que cambia es el momento en que lo hacen y, quizá, la intensidad del sentimiento que despierta la observación de la realidad, en función de la profusión y de la gravedad de los hechos que la constituyen. Lo cierto es que, a lo largo de la vida, todos nos vamos llevando ciertos chascos. La decepción que produce el enfrentamiento a lo real frente a lo idealizado no es inocua. Pero, quizá, es el precio que hemos de pagar para aprender determinadas lecciones vitales y para acabar construyéndonos como seres más inteligentes emocional y cerebralmente.

Esquivemos, pues, los embates, superemos los obstáculos del camino, levantémonos tras cada caída y miremos siempre al frente, sin resentimiento, con ilusión y esperanza. Y, a partir de ahí, que el destino, la providencia o Dios nos guíen por el sendero que nos sea propicio.

Suscríbete para seguir leyendo