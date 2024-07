Ni memes ni memas

Trump. / EL PERIÓDICO

Esto de los memes es una cosa muy curiosa (entendiendo meme como idea, difundida por internet, que puede provocar gracia o sensaciones similares y que alcanza una amplia difusión). Es llamativo que a los pocos minutos de algún acontecimiento ya haya memes circulando y difundiéndose a lo ancho y largo del planeta. Qué rapidez mental la de algunos.

Un asesino ha cometido un atentado (no supuesto ni presunto, compañeros de El País y El Mundo) contra Trump. Un atentado que pretendía acabar con su vida, con repercusiones aún desconocidas, y que puede haber cambiado el rumbo de la Historia, y a las dos horas ya he recibido una imagen del autorretrato de Van Gogh, pero con la cara de Trump y la herida en la oreja.

Supongo que es divertido para quienes creen que Trump se merece todo lo malo que le pase, pero les invito a hacer una reflexión: convendrán conmigo, a poco racionales que sean, en que en Estados Unidos la batalla electoral se da entre un anciano con demencia senil y un personaje convertido en caricatura de sí mismo. Piensen por un segundo qué estarían diciendo hoy los medios (esos que no se consideran “pseudo medios”) si el intento de asesinato hubiera tenido como objetivo a Biden. Piensen en miles y miles de horas hablando de fascismo, de ultra derecha, de ataque a las libertades, de avance de Satán.

Pero no; aunque hayan muerto dos personas y haya podido ser una escabechina (increíble lo de la gente sin tirarse al suelo o dejar de grabar), hay quien hace bromas y lo aplaude como una gracia.

Supongo que son esas personas para las cuales nunca importa el qué, sino el quién. Los mismos que ven intolerable el acoso a Villa Tinaja, pero aplauden gozosos que se persiga a una Villacís embarazadísima o a una Aguirre desprotegida. Esos que suman como víctimas a los hijos asesinados por su padre (maldito machista), pero no a los que asesina su madre (tenía un trastorno, la pobre).

No deja de sorprenderme la doble moral de quienes aplauden matrimonios (ventas) de niñas de 14 años a señores de 60 (“es su cultura y hay que respetarla”), pero ponen el grito en el cielo si una mujer de 24 decide tener una relación con un hombre de 50.

Lo de la relatividad lo llevo regular, es cierto. Porque creo que hay líneas rojas que lo son las cruce quien las cruce, independientemente de su ideología, raza o sexo.

Así que cuando tengan la tentación de ridiculizar a alguien porque no comparten su ideología o su visón del mundo, intenten pensar qué les parecería eso mismo para alguien de “los suyos”. No quieras para los demás lo que no quieres para ti, algo tan simple que ya nos explicaron hace más de 2000 años, y que sigue de plena actualidad. Vamos a aplicarlo a nuestra vida diaria y seguro que nos irá mejor a todos.

La autora es periodista