347, un problema (y grave)

Pareciera que se trata de la xenofobia de Santiago Abascal, dado el motivo (los principios, ay) para romper con los gobiernos del Partido Popular: «No ser cómplice de robos, violaciones y machetazos». O de la solidaridad (obligatoria, que esa es otra) de Feijóo, cuya respuesta a la ruptura decidida por Abascal y la dirección de su partido ha sido un lacónico okey (traducido: pues muy bien, adiós, boas tardes) tras enumerar las exigencias implícitas para evitarla: «Ser irresponsable, ser insolidario e incumplir los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Infancia…». Pero esas se daban por supuestas, ya se sabían, al menos la xenofobia de Abascal. Y de la solidaridad, salvo que se confunda con la «obligación solidaria» (que nada tiene ver), poco se puede decir, excepto que no existe, porque si es obligatoria, no es solidaridad, y viceversa, cualquier conducta o acción solidaria es siempre moral, no política. A no ser, claro está, que uno sea el periodista Carlos Cuesta (a qué obligaciones obliga la elaboración de un artículo, Dios, a qué búsquedas, qué lecturas, qué manera de perder el tiempo), el cual define el concepto “solidaridad obligatoria” como un invento del Partido Socialista, o sea, Pedro Sánchez, «para exigir a Díaz Ayuso alojar a todos los menas que rechace Cataluña».

Solo el presidente de Canarias comprende la situación: «No es un problema político ni territorial. Es un problema humanitario». Y lo comprende, además de por vivirlo cada día, por saber lo que ocurre: «Todos somos conscientes de que se están vulnerando los tratados internacionales y los derechos de la infancia». Y por algo más: por la deshumanización que conlleva acostumbrarse, y que él ya habría detectado en sí mismo, «cuando acabas contando plazas y literas en lugar de niños y niñas». Y basta ya de sentimentalismo. Tocan las cifras: en España hay 13.000 menores solo (o menos no acompañados: los menas de Abascal y de su partido y sus votantes), Canarias supera en más de 2.000 a los menores que puede acoger (más los que llegarán o están llegando ahora mismo) y el gobierno de España y los gobiernos autonómicos acaban de llegar a un acuerdo para repartir entre las 17 comunidades, exceptúense Ceuta y Melilla (ah, y Cataluña, que se abstuvo en el acuerdo porque quiere, junto a la financiación singular, una inmigración igualmente singular: ningún inmigrante), a 347 de esos menores (léase bien: 347), ante la evidencia de que de Canarias y Ceuta están sobrepasadas y…

Y lo demás ya se sabe, aunque resulta indiferente porque se ignora, como dice el jodido refranero: «Ojos que no ven…» La cuestión es que los ojos que no ven porque no quieren ver son los de quienes han gobernado hasta hace cuatro días con el Partido Popular en Aragón, en Baleares, en Castilla y León, en Extremadura, en Murcia y en Valencia. Y que ahora, para que su corazón siga sin sentirlo, primero se han mirado los principios, no vayan a ser “cómplices de robos, violaciones y machetazos”, y, luego, sin más, han acatando (si bien no todos) el principio de Abascal, según el cual Feijóo habría obligado a los presidentes de esas comunidades autónomas a hacer lo que en realidad no querían hacer. Es decir: no querían ser solidarios. ¿Ni siquiera María Guardiola, que es madre de dos menores (es un suponer), ni siquiera ella quería ser solidaria y mejorar la vida de criaturas golpeadas por la desgracia y empujadas por la desesperación? Si es así, es comprensible entonces que no se trate de 347 niños, sino de lo que parece tratarse, a saber, de la xenofobia de Abascal y de la solidaridad de Feijóo, que es de lo único de lo que se habla al respecto (con ser un problema grave, y mucho), como si la xenofobia del primero importara y la solidaridad del segundo tuviera mayor importancia.

Personalmente, el único interés político de la ruptura del partido de Abascal (de cuyo nombre no cuesta olvidarse: he aquí la prueba) es que no es por los inmigrantes, ni por sus principios, como se dice, sino por aliarse con las ultraderechas antieuropeas, las que lideran Viktor Orbán y Marine Le Pen. Y algo más, relacionado precisamente con la ruptura: el día que se anunció, Abascal estaba acompañado por los dirigentes, todos con la seriedad, el mal humor o la formalidad que exigía el momento, menos Jorge Buxadé, el eurodiputado, que se reía. ¿De qué se reía Buxadé?

