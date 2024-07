La cháchara de la inmigración

Si hay tantas personas africanas que se juegan la vida huyendo de sus países es porque en esos países la vida es un infierno. Si en esos países la vida es un infierno es, entre otras razones, porque las naciones occidentales las colonizaron, esquilmaron y sacrificaron su estabilidad social y política en beneficio propio. No solo en pasado, también en presente.

Esto, que es algo que debería estar explicando la izquierda todos los días si es que la izquierda existiera, es lo que le explica la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al presidente francés, Emmanuel Macron, siempre que este la acusa de xenófoba: Francia es uno de los principales países responsables de la actual situación de África y, por tanto, de la brutal presión migratoria sobre Italia.

Que una política de ultraderecha haga pedagogía sobre lo que debería hacerla la izquierda es solo una de las anomalías de un ecosistema político en el que no se resuelven los problemas sencillamente porque no se busca resolverlos.

Se dice que el problema de la inmigración es muy complejo, que es lo que suele decirse cuando, primero, no se tiene ni puñetera idea de cómo salir del atolladero político en el que te has metido y, segundo, como perfecta excusa para no acudir a su raíz y abordarlo en serio.

Lo cierto es que hay que decir, en primer lugar, que los países que han provocado la actual situación del continente africano deben asumir los costes que ahora generan las consecuencias de sus actos. Se trata de aplicar un sencillo principio de responsabilidad que le exigimos incluso a los adolescentes.

Lo cierto es que, al contrario de lo que la ex izquierda pretende transmitir, con sus mensajes demagógicos, simplones, vacíos e inútiles, ni España ni ningún país del mundo puede integrar a todos los inmigrantes que pretendan entrar. Toda nación tiene una capacidad determinada de absorber población en unas condiciones dignas de seguridad, calidad de vida y estabilidad social. Hay que tener claro cuál es el límite, y no sobrepasarlo. Lo material tiene límites, es algo que se explica en primero de física, pero ¡qué puede saber de eso una ex izquierda que solo habla de creencias y deseos!

Lo cierto es que, al contrario de lo que las derechas populistas tratan de inocular, los inmigrantes no son más tendentes a la delincuencia por ser inmigrantes, sino por ser pobres. La pobreza genera necesidad, y la necesidad genera violencia. Es una de las razones por las que conviene que la desigualdad no se dispare, como ocurre en España y en el mundo.

Si tuviéramos políticos en vez de vendehúmos, si manejáramos ideas en vez de prejuicios, si se mirara a la historia en vez a la cartera, si hubiera habido educación en lugar de lobotomía, podríamos hablar de inmigración en serio. La alternativa es esta cháchara incontenible en la que unos cuantos mentirosos parlotean mirando de reojo a los talibanes de sus rebaños.

