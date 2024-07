Por cien puñados de dólares

Bueno, para Clint Eastwood era un puñado de dólares los que le hacía cambiar de bando o de color según conviniera, es decir, quién más le pagara, en el famoso western dirigido por Sergio Leone. Es el peligro que se corre cuando abres la puerta a poner precio o recompensa a algo, que no siempre tendrás el mismo pagador o que siempre habrá quien pague más que otro, aunque el fondo sea el mismo, contratar servicios y una vez que se contratan servicios se pierde la libertad de obra y de acción, no digamos de expresión y menos aún de lo expresado.

A propósito de la libertad de expresión, recordar que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. TÍTULO II, Libertades Artículo 11 - Libertad de expresión y de información: «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras». Especial énfasis en el apartado que dice recibir o comunicar informaciones e injerencias de autoridades públicas, pues ahí radica lo que personalmenteconsidero un error, abrir el melón de que cualquier gobierno, no ya éste, decida qué es verdad y qué no lo es.

La solución de premiar económicamente a quien dice la verdad, que verdades hay muchas y no siempre lo son para todos, y castigar económicamente a quien la falte, lleva implícita la obligación de determinar qué es verdad o qué no es verdad, y no puede depender del pagador o sancionador, eso sólo puede y debe decidirlo la justicia en caso de falsedad

Quiero recordar que llevo más de doce años escribiendo semana tras semana en este medio, de lo cual me enorgullezco, no tanto por orgullo personal, orgullo del medio donde escribo. Tras más de seiscientos artículos jamás este Periódico puso ni un antes ni un durante ni un después de lo escrito. A veces coincidí con el editorial, a veces no, quizás alguno les gustara más, otros menos, incluso les aseguro que también los habrá habido contrarios a la misma, y aun así nunca tuve una insinuación para que escribiera o dejara de escribir, modificara alguno de ellos o lo vetaran. Eso es libertad de expresión, la no injerencia con refuerzos negativos ni positivos sobre la opinión que semana tras semana escribo. Si hay algún medio veraz, independiente y profesional, créanme, lo están leyendo.

Sí, hoy nos hemos enterado que al parecer España necesita una regeneración democrática que pasa por los medios de comunicación y la prensa, en referencia a los bulos, fakenews, injurias, descalificaciones, ofensas, etcétera, pero para eso ya hay mecanismos legales, judiciales, penales y/o administrativos. Independientemente de ideologías o postulaciones creo que la solución de premiar económicamente a quien dice la verdad, que verdades hay muchas y no siempre lo son para todos, y castigar económicamente a quien la falte, lleva implícita la obligación de determinar qué es verdad o qué no es verdad, y no puede depender del pagador o sancionador, eso sólo puede y debe decidirlo la justicia en caso de falsedad, en caso de premiar recuerden a Clint Eastwood y sus cien millones de dólares.

