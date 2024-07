Vivo en una repetición constante. Inmerso en situaciones diferentes pero idénticas, sin un origen o un final al que agarrarme. Una conversación entre dos desconocidos en la linea de caja de un supermercado. En un atasco escuchando las opiniones inamovibles de dos tertulianos sobre una actualidad recurrente. En el trabajo, paseando por la calle, montado en un avión a la espera del despegue o cualquier sábado por la noche recordando andanzas juveniles tantas veces contadas como deformadas.

Lo absurdo descansa ahora en la tensión entre lo especiales que creemos ser y lo vulgares que realmente somos. Cualquier opinión, pensamiento, recuerdo o acción, ya ha sucedido o está sucediendo miles de veces, en cientos de sitios, experimentados por millones de seres humanos y repetidos una y otra vez hasta el infinito. Huimos del azar y sus casualidades como de la peste, inmersos en la búsqueda de conexiones estéticas que esclavizan nuestro bosque interior. Ya no estamos condenados a ser libres. Ahora estamos condenados a lo colectivo.

El bar tenía una puerta de aluminio, un suelo impreciso como el de las aulas de un colegio, estantes con botellas de colores y una barra de madera anaranjada tras la que siempre estaba Miguel. Un rostro de profundas arrugas, el pelo blanco flanqueando su calva y una sonrisa divertida

A veces, cuando la náusea es tan intensa que me arroja contra las rocas,encuentro una inesperada ancla: Miguel el de La Bombilla.

Hace años, en otra época compleja y de escasez, un joven matrimonio cambiaba lo conocido por una promesa. Torreorgaz por Alemania. Miguel y Rafaela,vacilantes pero valientes, fueron representantes de una diáspora lenta, sangrante y perdurable. Trabajaron duro, ahorraron algunos cuartos y regresaron, aunque esta vez a Cáceres, para hacerse cargo del bar La Bombilla en la plaza Italia.

Recuerdo los domingos de misa con mi padre. Tras los churros, la visita a mi abuela que vivía puerta con puerta con La Bombilla. El bar tenía una puerta de aluminio, un suelo impreciso como el de las aulas de un colegio, estantes con botellas de colores y una barra de madera anaranjada tras la que siempre estaba Miguel. Un rostro de profundas arrugas, el pelo blanco flanqueando su calva y una sonrisa divertida. Ignoro el color de sus ojos, pero eran directos como los de un gato y siempre se tomaba el tiempo necesario para mirar. Manos grandes de dedos ágiles y diestros que servían bebidas, limpiaban vasos y preparaban tapas. Era el centro de aquel pequeño universo y la gente le quería porque era un hombre bueno. Teníamos una contraseña secreta, un guiño de ojo, entonces me escabullía por debajo del mostrador hasta una pequeña balda donde guardaba chucherías y caramelos a los que siempre me convidaba. Después entraba en la cocina donde estaba Rafaela, con un mandil impoluto, en una cocina alicatada y diminuta, entre fogones, sartenes y cucharones, con una sonrisa amable y cariñosa y bondadosa. Había besos, pellizcos y abrazos y así es como debía ser porque hay un amor especial que solo se demuestra tocando. Allí, con ella, viéndola cocinar con respeto y delicadeza era donde más me gustaba estar.

Quizás estos recuerdos no sean originales. Quizás ninguno de los que tengo lo sean. Quizás no los tengo. Artificios parcheados con otros elementos por unos sentidos saturados y una imaginación atrofiada. De todo esto, de la incertidumbre, surge inevitable el ser angustiado con pies de barro que tan lejos y durante tanto tiempo se arrastra. No importa en absoluto porque todo lo que viene de la nada, al final, regresa a ella.

