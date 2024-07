366 razones

Un año. 365 días. El primero con una mujer al frente del Gobierno de la Junta de Extremadura. María Guardiola Martín. Y ha sido tan especial que hasta el calendario ha querido tener su protagonismo dejando que el primer año de María Guardiola como presidenta tuviera 366 días.

366 días muy especiales también para todos los extremeños. Su día a día ha mejorado sustancialmente. Hemos pasado de vivir un auténtico infierno fiscal, a pagar menos impuestos y poder tener más dinero en nuestros bolsillos, más dinero que nos permite aliviar las economías familiares, más dinero que permite a las empresas avanzar, más dinero para dedicar a lo que los extremeños libremente quieran.

Otros artículos de José Ángel Sánchez Juliá Blanco sobre negro La juventud Blanco sobre negro Es la economía Blanco sobre negro Compromisos realistas

Desde el pasado mes de mayo de 2023, cuando los extremeños pidieron un cambio, Extremadura cuenta con un proyecto claro y pegado a la tierra. Porque María Guardiola llegó al Gobierno con un objetivo principal: anteponer el interés general de los extremeños por encima de todo. Y así ha sucedido en tan solo un año.

Un cambio que pedía escucha, un cambio que pedía empatía, un cambio que pedía más protagonismo social y es es el ADN del Gobierno de María Guardiola, un Gobierno sensible y que tiene abiertas las puertas de la Junta de Extremadura a todos. De eso trata la política, de dialogar, escuchar y llegar a un consenso por el bien de todos, por el bien de Extremadura.

Y el Gobierno de María Guardiola va a seguir peleando de forma incesante para seguir mejorando la Región. Estamos en el camino correcto. El cambio es imparable

Porque si Extremadura Crece, la vida de los extremeños va a seguir mejorando. Al pensar en esta comunidad autónoma, lo que se te viene ahora a la mente son cosas positivas. Vamos dejando atrás aquel tiempo en el que Extremadura era sinónimo de pobreza. Y el Gobierno de María Guardiola va a seguir peleando de forma incesante para seguir mejorando la Región. Estamos en el camino correcto. El cambio es imparable.

Y no hay mayor satisfacción que seguir por este sendero de

la mano de todos los extremeños, apostando por esa generación de empleo para seguir cosechando datos económicos históricos.

Juntos, sin mirar atrás, porque ese tiempo en el que no existían las oportunidades ya terminó. Ahora Extremadura tiene voz propia y los extremeños tienen a su mejor defensora en la persona de María Guardiola. Una presidenta que no se conforma, que reivindica y que va a seguir peleando por todo lo que Extremadura se merece. Reivindicando la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz para que 3.000 familias del Campo Arañuelo no se queden sin su medio de vida. Exigiendo una dignidad ferroviaria con la que los extremeños podamos desplazarnos sin miedo a quedarnos tirados, y peleando por tener una autovía que conecte nuestras capitales de provincia.

María Guardiola y los extremeños. Los extremeños y María Guardiola. Todo es uno.n

Suscríbete para seguir leyendo