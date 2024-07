El fin del relato

Son más de doce años en los que tengo la suerte de escribir esta columna. Más de una década en la cual la sociedad, lógicamente, ha cambiado. Aquí se habla y ha hablado mucho de la coyuntura económica, viendo desfilar nombres, fenómenos y ciclos de crisis y bonanzas financieras. Sí. Pero los fundamentos básicos de este tipo de análisis (formas aparte, como argumentaría McLuhan) se mantienen inalterados.

El análisis político, en cambio, ha perdido fuerza. Por supuesto, no deja de ser una percepción personal, que ni puede ni debe ser aplicable a un mundo que, esto es dato no opinión, ha sido colonizado por la política prácticamente en cualquier aspecto o acontecimiento. Nada escapadel perenne y continuo debate ideologizado. No voy a decir que el ‘Zoon politikón’ de Aristóteles no esté vigente. Pero ahora no somos animales políticos sino jauría. La contaminación política lo invade todo, exigiendo siempre posicionamiento y demandando elegir bando. No es lugar para ‘tibios” ni moderados. Es innegable: de un altísimo porcentaje de interlocutores, analistas, contertulios y similares conocemos de antemano lo que van a decir. Lo cual en sí mismo no debiera ser un problema, pero cuando se hace lleno de virulencia y obviando una argumentación sólida y objetiva, no aleja demasiado el análisis político de la prensa del corazón o de determinada canallesca deportiva.

¿Será, entonces, que la política ocupa un lugar social destinado al entretenimiento? No debiera, pues despojaría de su condición real a lo que son gestores públicos; no solo legislativa, sino presupuestariamente. O, quizás, ahí radique el quid de la espinosa cuestión.

No se trata de caer en la trampa de la nostalgia ni jugar a ser naif. Siempre ha existido la política como un juego de camarillas y de enjuagues más o menos públicos. Pero no se rompían puentes ni creaban enemigos como estrategia para vender humo.

Antes, la revisión de la política no pasaba exclusivamente por las palabras, gestos o intenciones del político de turno. Se estudiaba el encaje de las normas, se escudriñaba la viabilidad económica, se hablada de la calidad de los textos legislativos. No se trata de caer en la trampa de la nostalgia ni jugar a ser naif. Siempre ha existido la política como un juego de camarillas y de enjuagues más o menos públicos. Pero no se rompían puentes ni creaban enemigos como estrategia para vender humo.

Nos hemos hartado de oír hablar de la narrativa, de la construcción del relato, en los últimos años. Antes, este relato era una herramienta para vender mejor la mercancía política o una vía útil para hacer pasar la que estuviera averiada por algo de (mediana) calidad. Ya no hay, porque ni siquiera necesario. Vale la agitación. Cuando todo es relato, es que, desafortunadamente, ya hemos aceptado un total cambio de piel.

