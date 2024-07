Escribía el dramaturgo y poeta español Tirso de Molina (1579-1648) la comedia en verso en tres actos, titulada “No hay peor sordo, que el que no quiere oír”, en la que las hijas de Don García se enredan y se pelean entre sí por sus pretendientes, y aunque me gustan estas comedias eternas, de siempre, en verso, del dorado siglo español, en las que el enredo gracioso es el principal protagonista, no voy a enredarme con este enredoso argumento, sino con el tremendo enredo en el que se halla inmerso, hasta el corvejón, el partido demócrata norteamericano con el candidato que presentan a las próximas elecciones a la presidencia de los Estados Unidos.

Y es que, a pesar de lo tranquilo que se lo toman los americanos mientras eligen candidatos en los dos partidos principales, demócratas y republicanos, los filtros que les van haciendo pasar por los distintos estados, y todos los aspirantes que se retiran por el camino, hasta que se deciden por el último que va a representar al partido, parece mentira, digo, que no se hayan percatado, en tanto tiempo, y con tantos candidatos diferentes donde poder elegir, que, en el partido demócrata, el bueno de Joe Biden no parece estar ya apto para desempeñar la función del presidente del país más poderoso del mundo que conocemos.

Y lo peor de todo es que esta muestra de falta de capacidad de Biden no ha sobrevenido de manera abrupta e inesperada. El presidente demócrata ha ido dando muestras al mundo entero de que, desgraciadamente, se le está yendo la cabeza. Biden, aparte de muchos lapsus y miradas perdidas al horizonte, confunde a la reina Rania de Jordania con la cantante Riahnna y a Mitterand con Macron. Pregunta en sus apariciones por personas que no están presentes y por otras que ya han fallecido. Confunde al presidente de Egipto con el de México y habla de la guerra de Irán cuando quiere referirse a la de Ucrania, y a ésta con la de Gaza. Se deja mover, como un monigote, cuando no encuentra la dirección exacta donde tiene que dirigirse y, la última, una de las más grandes, Biden es capaz de presentar al estrado, en una reunión de la OTAN, al presidente ucraniano Zelensky con el nombre del presidente ruso Putin.

Ya hay muchos demócratas que le están pidiendo que debería pensárselo y retirar su candidatura. Incluso han buscado al más guapo entre los guapos y Clooney le ha dicho que debería dar un paso atrás y dejar a otro candidato que pueda presentarse por el partido demócrata. Pero, como Tirso decía, “no hay peor sordo que el que no quiere oír” y Biden, terco como el burro de los demócratas, hace caso omiso a los que le aconsejan bien. Con que Donald tiene el camino libre para cocinar a Biden un suculento “Trumpantojo”, e irrumpirá, si nadie lo remedia, en el gobierno de los Estados Unidos de nuevo, como un elefante en una cacharrería.

Creo sinceramente que, tal y como están las cosas, la única persona que puede conseguir que Biden se retire es su esposa, Jill, porque será la que, susurrándole delicadamente al oído, le deje caer un más que convincente: “My dear, your time is over”.

Exdirector del instituto Ágora