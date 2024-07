La cultura financiera como sombra de cobijo

Acaba de finalizar el año escolar. Alumnos y docentes se encuentran con el momento en que tienen que hacer una reflexión personal sobre cómo ha evolucionado el año, identificando cuáles han sido los puntos que han marcado la diferencia entre el éxito y el fracaso. El alumno ha invertido parte de su tiempo en el aprendizaje y la formación. Ha perfeccionado el lenguaje, ha aprendido el manejo de los números, ha estudiado historia, leyes físicas y químicas, humanidades, lenguas clásicas, se ha adentrado en cuestiones científicas y ha desarrollado el sentido artístico, deportivo y vocacional. Pero, y de finanzas, ¿qué ha aprendido?

El pasado 27 de junio la OCDE ha hecho público su informe PISA 2022 sobre la evaluación de la competencia financiera de los alumnos de 15 años, situándose 12 puntos por debajo del rendimiento promedio de la OCDE. A pesar de esos datos, España es uno de los países con menor desigualdad en competencia financiera entre el alumnado desfavorecido y el favorecido.

Pero el dato que no me sorprende es que el 38% de los estudiantes considera que los asuntos de dinero no son importantes para ellos. Ese dato indica la falta de diálogo familiar con respecto al dinero y el triste legado que los docentes muestran en este tipo de formación.

La cosa no queda ahí. Según el Eurobarómetro, solo el 18% de los europeos tiene un conocimiento alto en finanzas, un 64% un nivel medio y un 18%

un nivel bajo. Solo cuatro países alcanzan el 25% con alta puntuación. Y no, España no está entre ellos.

Quizás mi opinión no sirva de mucho, pero si la opinión es del Consejo Europeo es otra cosa. El Consejo mantiene que la educación financiera debe de comenzar a una edad temprana y continuar para que se convierta en una competencia fundamental. Entre sus recomendaciones destaca la de que los países incorporen la educación financiera como asignatura independiente en los programas escolares, siendo consciente de que en todas las etapas de la vida es necesario gestionar los bienes.

Tener una buena formación desde el principio contribuye a gestionar adecuadamente las finanzas personales, a manejar nuestro propio dinero en cualquier etapa de la nuestra vida. La educación financiera debe de aprenderse en el colegio y transmitirse en casa para que desde pequeños se tenga la conciencia de lo que cuestan las cosas, aprender a diferenciar entre valor y precio, entre deseo y necesidad sin olvidar que el ahorro es primordial para el futuro y la base de toda inversión.

La cultura en general, y la financiera en particular, es siempre una buena sombra en la que cobijarnos.

