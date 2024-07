En Hebei, China, se inauguró hace siete años el puente de cristal más largo del mundo, con 488 metros de longitud, suspendido a 218 metros sobre un valle. Las imágenes de los turistas cruzándolo son espectaculares. Lo sé porque en mis ratos libres me gusta ver vídeos sobre este tipo de construcciones desmesuradas. Y lo hago no porque me apasionen las alturas, sino por todo lo contrario: padezco un vértigo patológico y ni siquiera sería capaz de atravesar las amigables pasarelas peatonales de la M30.

Años atrás crucé el puente de Brooklyn en compañía de un amigo impasible que, al contrario que yo, no sintió la menor desazón durante la para mí interminable travesía. Cuando por fin llegué a la otra punta, mi camisa estaba chorreando de sudor.

Y si detesto las alturas, ¿por qué quedo abducido ante estos vídeos cual conejo en la carretera frente a los faros de un coche en plena noche? ¿Qué satisfacción hallo en observar situaciones límite en las que, en caso de que me viera obligado a pasar por ellas, podría morir de un ataque al corazón?

No lo sé. Puede que anide en mí el placer oculto por asomarme —nunca mejor ¡dicho— a esas estampas extremas desde la comodidad del sofá del hogar, sabiéndome protegido e inmune a una crisis de vértigo. Creo que no soy el único que desconoce a la persona que lleva dentro. Las consultas de los psicólogos están atestadas de pacientes que, valga la metáfora, acaban cruzando puentes peligrosos aun a sabiendas de que la angustia está asegurada. Hay una fuerza misteriosa que nos incita a emparejarnos con la persona menos adecuada, estudiar una carrera que nos desagrada, aceptar untrabajo frustrante o hacer daño por motivos gratuitos a nuestros seres queridos. Es como si el error recurrente nos resultara más inspirador que cualquier acierto.

Seres incomprensibles e incomprendidos, vivimos entre el instinto de supervivencia y la pulsión por el vértigo alienante.

