Brecha digital en Madrigal de la Vera

En Madrigal De la Vera tenemos una instalación de fibra tercermundista.

Por mi casa ya han aparecido dos instaladores de Másmóvil, que han sido incapaces de instalarme la fibra en el domicilio.

En su día esta compañía instaló el cableado de fibra en la localidad, pero hay determinadas calles, como por ejemplo la mía, la calle Almazara, en la que, a pesar de tener las arquetas con el cableado, resulta que están mal construidas, han metido cables pero los tubos están obstruidos a mitad de la calle, con lo cual no puedo tener fibra ni alternativa a la misma. Así que no puedo teletrabajar correctamente. De todas formas para qué se van a molestar Másmóvil y el ayuntamiento en ofrecer un servicio de calidad. La primera, para un cliente que se queja, quizá no le merezca la pena arreglar la instalación, al segundo, como habrá cobrado por permitir una instalación deficiente, tampoco le interesará atender las demandas de un vecino que paga sus impuestos, aunque no esté empadronado en el municipio. España es así.

Juan Francisco García González