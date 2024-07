Menos puede ser más

En estos días ha sido noticia la supresión de una unidad de infantil en un conocido centro de la capital cacereña, al menos para este curso escolar 2024/25, con posibilidad de recuperación en caso de aumento de la demanda. Ciertamente tenemos un problema de natalidad que augura un futuro más que sombrío en cuanto a la relación entre nuestra población activa y el mantenimiento del sistema de pensiones a largo plazo, aunque no tendría por qué si entendemos de una vez por todas que la educación y nuestros docentes no son gasto educativo, sino inversión de futuro, es más, nuestro futuro más cercano.

Quizás lo haya repetido hasta la saciedad, pero hasta que la sangre no llega al río, la sociedad en general y la comunidad educativa en particular no llega a ser consciente de la relevancia que una atención individualizada y si me apuran personalizada tiene para el futuro de cualquier región o país.

Cada vez con más frecuencia nuestro alumnado presenta más singularidades y características que deben ser tratadas individualmente , y en eso sí que se debería invertir dinero público como digno de estudio, no los piropos en redes o medios a ministros piropeadores, y ante ello solo caben dos opciones, o más docentes o menos alumnos.

Es cierto que este curso escolar disminuyendo el alumnado, la plantilla no se ha visto mermada incluso en términos globales aumentada, claro indicio que las cosas están cambiando, pero la generalidad siempre tiene sus excepciones e infantil y primaria, especialmente la educación infantil es una de ellas, la etapa más importante para el futuro de cualquier alumno.

Quizás menos alumnos no signifique un simple signo de restar, posiblemente incluso signifique un signo de sumar, la diferencia es quién resta y quién suma. Si queremos poner el signo más en alumnado basta con mantener al mismo número de docentes para menos alumnos, signo más en futuro, signo más en docentes, signo más en garantía de futuro

Tan importante es dicha etapa, que quizás menos alumnos no signifique un simple signo de restar, posiblemente incluso signifique un signo de sumar, la diferencia es quién resta y quién suma. Si queremos poner el signo más en alumnado basta con mantener al mismo número de docentes para menos alumnos, signo más en futuro, signo más en docentes, signo más en garantía de futuro.

En todo caso, y también soy reincidente en la petición, esto no sólo es cuestión de educación, centros, alumnado o docentes, el descenso de la natalidad debiera ser prioridad uno pero en primer lugar prioridad uno para cualquier gobierno de la nación, sin su apoyo, esfuerzo, políticas de impulso a las futuros jóvenes para poder formar familias, a las propias familias, al empleo, los salarios, etcétera, y a partir de ahí, las regiones, y a partir de ahí las localidades.

Lo que parece absolutamente sorprendente y que evidencia la ausencia de dichas políticas es que en una ciudad como Cáceres, y como publicaba este periódico a primeros de año, Cáceres tuviera diez veces más perros que niños menores de 4 años, eso es, 35.466 canes registrados frente a 3.324 niños nacidos desde 2019. No sólo eso, en nuestra provincia con 360.000 personas, las mascotas se acercan a las 250.000. En fin, menos puede ser más, depende de nosotros.n

