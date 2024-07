Sueños y objetivos

El antropólogo Juan Luís Arsuaga dice, somos una especie infantil, infantilizada, y cada vez más. Uno de los temas más conocidos de los peruanos Ves tal Vez se titula, ‘Hoy te vi feliz’. La canción habla de una chica que cuando se encuentra con su ex novio le dice, «El reloj jamás cambia de sentido. Yo busco un sueño, tú un objetivo». Sueños u objetivos.

Un sueño es una propuesta de sentido, ofrece criterios útiles para orientarnos sobre lo correcto o lo incorrecto, es una guía ética y, sobre todo, si es compartido o por ser compartido, produce entusiasmo, emoción, una emoción razonable. Los criterios son una guía para aprender a vivir el día a día que es al mismo tiempo la mejor manera de convivir.

Un objetivo, en cambio, es la determinación firme de alcanzar algo, no necesariamente con sentido, una meta. Necesita reglas, normas, directrices. Cuando se consigue rápidamente se sustituye por otro.

Bienvenidos sean los sueños como antídoto a la infantilización de la sociedad, y bien por la chica que se ha quitado un pelmazo inmaduro de encima, siempre estaremos juntos, pero en otros rumbos

En tiempos nuevos y salvajes en la empresa, en los colegios, en los gimnasios, en la política … se habla continuamente de objetivos. De reglas, en vez de criterios, del deber ser, no del ser. La peor manera de convivir, porque nos lleva al conflicto permanente, a la incapacidad de lidiar de manera adulta con los problemas. Somos una especie infantil, infantilizada porque no nos atrevemos a soñar. Como dice Galeano, aunque no podemos adivinar el tiempo que será, hemos olvidado que sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea. Nos da miedo imaginarnos un futuro razonable, un futuro emocionante que nos permita disfrutar del presente y nos oriente. Nos instalamos en la infantil certeza de los objetivos, sin pensar, sin sentir. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar?, porque una sociedad que sueña con propuestas de sentido es una sociedad madura, es una sociedad más y mejor educada, que sabe vivir y sabe convivir.

Soñar nos permite poner la vista hacia delante disfrutando del día a día. Y no voy a volver, canta ella de nuevo, a la máquina del tiempo. Y no cambiaré, los momentos por recuerdos. Vivir de momentos en vez de recuerdos, vivir la vida en vez de quedarse colgado entre un homeopático ayer que nunca fue y una agobiante carrera hacia el futuro que no será, atrapados en la máquina del tiempo. No voy a volver es dar una patada a la nostalgia para encarar la vida. Ahí deja al novio, enredado con sus objetivos, con ese porte tan serio, tan brillante, persiguiendo metas sin sentido. Su seriedad es frustración, con el resentimiento ante la vida del perpetuo insatisfecho, con la decepción de los que vuelven sin haber ido. Cínico, ay, porque los cínicos son muy infantiles.

Bienvenidos sean los sueños como antídoto a la infantilización de la sociedad, y bien por la chica que se ha quitado un pelmazo inmaduro de encima, siempre estaremos juntos, pero en otros rumbos. Que te vaya bonito, chaval.

