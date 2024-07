La deconstrucción

Que un político eche en cara al contrario el cumplimiento de algo que él mismo quebranta entra dentro de la (i)lógica del «juego». Que, incluso, se contravenga asimismo haciendo justo lo contrario de lo que prometió/aseguró/criticó, también. Lo cierto es que esto ocurría, en no pocas ocasiones, contra el empacho de su propio electorado.

Una cosa es entender que existen circunstancias en las que demostrar cintura, ceñirse al manca finezza, porque la política real está llena de sinuosos recovecos que demandan una flexibilidad rayana en la ruptura de la coherencia. Otra, sin embargo, es comulgar con gigantescas ruedas de molino. Cuando un líder, especialmente los que están en el cargo, demuestran sin reparo una firmeza que no es sino impudicia el votante solía pagarle con la moneda de la indiferencia en la siguiente cita en las urnas.

Hablamos en esta misma columna recientemente de que, al menos colectivamente, nos vamos convirtiendo en correligionarios, respondiendo sólo en función de siglas o afinidades. La falta de capacidad crítica nos lleva a permitir actitudes que censuraríamos violentamente si la persona o el partido fuera otro. Alentamos defensas numantinas contra toda razón. Esta conveniencia no es más que una consagración bastarda del fin justifica los medios.

Por eso, dimitir es motivo de escarnio. Nadie lo ve como la defensa de la dignidad de la persona o el cargo, porque ya no se percibe eso. No hay un ápice de responsabilidad en posiciones en las que por su propia naturaleza institucional, debían venir de serie. Pero, ¿por qué actúan así?

Porque lo toleramos. La sociedad se ha deslizado conscientemente hacia una estructura de derechos, como si la condición de ciudadanos no conllevara ningún deber cívico. Por no hablar de la misma esfera de la responsabilidad personal. Esta visión paternalista de la sociedad, que trata a los ciudadnos como adolescentes a los que guiar en la vida, se ha ido trabajando de forma paulatina como firme desde la política. Nadie es ya responsable y por ello todo se debe regular. Siempre hay un descargo en nuestro proceder público. Miren las normas laborales, por ejemplo. O las tramposas leyes de educación. Esta deconstrucción de la sociedad es, en realidad, la creación de una estructura de poder. Es una reducción de la libertad, hasta tal punto de que la falta de conciencia haga que parece que esa cesión es «voluntaria». En una desternillante secuencia de Los Simpson, Homer se presenta como candidato a gestor de basuras con un simple pero contundente eslogan: «¿Es que eso no puede hacerlo otro?». Arrasó, claro.

