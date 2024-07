Son cerca de mil personas las que fallecen al año en España por esta causa. Son guerreros que luchan contra una enfermedad que te corta las alas, que te limita y que no sabes cómo va a atacar a tu cuerpo. Personas que viven el momento porque desconocen como se encontrarán en horas. Se trata una enfermedad implacable a día de hoy. Por ello, el apoyo a estas personas y a sus familias debe ser máximo. Debemos hacer que su vida sea mejor. Ellos merecen todos los avances y cuidados posibles, y necesitan soluciones inmediatas porque si algo no tienen los pacientes de ELA es un segundo que perder.

Las enfermedades no entienden de barreras, ni de clases, ni de pensamientos, es una cuestión de todos, porque absolutamente todas las personas estamos expuestas a ellas. La ELA es tan dura que imposibilita muchos aspectos del día a día. Todo se vuelve de color gris, se detiene el tiempo y no ves luz mucho más allá. Se viven auténticas historias de superación y sufrimiento, tanto del afectado como de todos sus seres queridos. Por ello, no podemos abandonar en ningún momento a estas personas, es una cuestión de humanidad.

Día tras día se van dando pasos y avances en esta lucha contra la ELA. Los pacientes extremeños por primera vez podrán contar con una ayuda anual de 2.000 euros para apoyar los tratamientos y el cuidado de los enfermos. Compromiso cumplido

Bajo el lema ‘La ELA no se puede curar, pero sí se puede cuidar’, pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica reivindican «una vida digna», y Extremadura se ha convertido en una de las comunidades referentes para ellos. El primer Centro de Referencia Europeo para enfermos de ELA estará ubicado en Cáceres. Se trata de un hito histórico y «un sueño cumplido» para muchas personas, que verán como este centro tendrá un impacto crucial en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Y de esto se trata, de caminar junto a ellos, de apoyarles en todo lo que necesiten, de levantarles el ánimo en los peores momentos. Y las decisiones políticas en estos ámbitos tienen una naturaleza especial.

Esta es una enfermedad devastadora, que no solo afecta al paciente directamente, sino que también lo hace con todo su entorno más cercano. A los enfermos de ELA hasta respirar les cuesta dinero, y por ello debemos seguir todos juntos luchando en este camino. Consigamos que la 'Ley ELA' sea una realidad, porque esta enfermedad no espera a nadie, y ya vamos con años de retraso.n

