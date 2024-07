Hay personas que sienten aversión hacia la palabra «siempre». Argumentan que el origen de su rechazo se debe a que nada es definitivo ni inamovible, a que todo es circunstancial. Pero, verdaderamente, al hacerlo, no están analizando la realidad en toda su complejidad e inmensidad, sino desvelando, de algún modo, una cierta incapacidad para adquirir compromisos y cumplirlos, para enfrentar la existencia con convicción y firmeza, para luchar contra la temporalidad y a favor de lo eterno. El sentido profundo de lo que implica la palabra «siempre» se construye día a día, con perseverancia, con constancia, sin desfallecer. El ser humano tropieza frecuentemente. Pero, quien aspira a continuar viviendo, se levanta y continúa caminando hacia el horizonte de lo posible y hasta de lo que pueda parecer imposible. Quien se rinde frente a cualquier mínima contingencia, demuestra su volatilidad, su poca fiabilidad, su carácter voluble o una tendencia al bandazo y los giros inesperados. De algún modo, esas personas sienten que «siempre» es demasiado tiempo. Y les pesa como una losa la idea de una etapa que solo concluiría cuando ya no hubiese un mañana posible. Todas las concepciones son respetables. Y cada cual sabrá, seguramente, a qué temporalización se amolda mejor su perspectiva de vida. Pero eso es una cosa -respetable- y tratar de disfrazar una realidad con ropajes ajenos, otra muy distinta. Algunos de esos que deploran cada «siempre» tuvieron, incluso, un momento esplendoroso en que llegaron a suscribir y rubricar todo con ese mismo adverbio temporal. Y fue, seguramente, un desencanto, provocado por una profunda y antigua decepción, lo que les condujo a renunciar a usarlo nunca más, replicando, inconscientemente, aquello que un día les llevó al estadio de desesperanza.

Se sabe que, si algo aflora, en el último hálito, es una conciencia plena de lo trascendental de verdad, y, también, de aquello que pudo estar o estuvo para siempre

El peso de un «siempre» no engañoso, sino sincero y limpio, es mayúsculo. Hay quien no puede soportarlo, por las implicaciones que contiene. Lo circunstancial es, sin duda, más liviano, más cómodo y placentero, más fácil de sobrellevar y menos sacrificado. Puede que hasta aburra menos. Pero, por lo general, carece de la autenticidad y del candor de lo que aspira a ser perenne. Al final, es cuestión de prioridades y capacidades, de conformarse con lo episódico o aspirar a lo imperecedero, de jugar a ganar al corto plazo o invertir sin necesidad de conseguir un triunfo en cada episodio o una ganancia en cada apuesta. Lo que sí es cierto es que siempre hay un final. Y que muchos no se percatan de si eligieron acertada o equivocadamente hasta ese instante en que ya no cabe la corrección del pasado ni la revisión del ayer. Pero se sabe que, si algo aflora, en el último hálito, es una conciencia plena de lo trascendental de verdad, y, también, de aquello que pudo estar o estuvo para siempre.

