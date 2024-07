Está demostrado que el excesivo calor dificulta el funcionamiento de nuestro cerebro, obstaculiza las reacciones racionales y propicia el obcecarse y obedecer al llamado cerebro reptiliano, la parte más impulsiva y visceral. En verano ocurren más crímenes y sucesos violentos que en invierno. En la guerra civil española, que comenzó el 18 de julio, fueron los meses de verano los más sangrientos y sobre todo en Extremadura y Andalucía, donde avanzó la conocida como «columna de la muerte» del coronel Yagüe.

Por eso uno estaría tentado a atribuir a una calentura de verano la decisión de Abascal de romper las alianzas de gobierno de Vox con el PP en cinco comunidades autónomas, con el pretexto de que el PP no se plegaba a sus consignas y aceptaba el reparto de unos trescientos y pico menores inmigrantes que vivían hacinados en Canarias. Al parecer, Vox quiere tratar a Canarias no como a una comunidad autónoma tan española como las demás, sino como si fuera una colonia, al modo que era Australia de Inglaterra, que enviaba allí a sus convictos y maleantes.

El pretexto no podía ser más lamentable, ensañándose con menores de edad que llegaron a nuestro país exhaustos y jugándose la vida. Encima, con muy poco sentido de la oportunidad, Vox mostraba toda su xenofobia coincidiendo con el entusiasmo por la selección de fútbol, que conquistó brillantemente la Eurocopa, y en la cual varias de sus estrellas, como Nico Williams o Yamine Lamal, son hijos de inmigrantes africanos.

Desde luego, la salida de Vox ha sido recibida con alivio y hasta alegría por la mayoría de la población. Algunos consejeros, eso sí, han preferido desentenderse de Vox. En Castilla y León, el de Cultura, Gonzalo Santonja, todo un personaje que en su juventud apoyaba a Herri Batasuna y que no piensa renunciar a seguir chupando del bote. Y en Extremadura, Ignacio Higuero, que también ha preferido dejar Vox que dejar su sueldo de 75.000 euritos al año.

Abascal no quiere ser «derechita cobarde» de nadie. Este año, en la selectividad de julio, estuve en Villanueva de la Serena. Recuerdo a un alumno de Herrera del Duque, algo grueso, con camiseta heavy y… pulserita de Vox, lo cual no dejó de sorprenderme. Vox prefiere disputarle a Alvise el voto de los jóvenes cabreados, y olvida algo tan básico como que en política es de tontos soltar el poder cuando no hay necesidad de ello.