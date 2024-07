Se encontraba el almirante Méndez Núñez frente al puerto del Callao en Perú, un 2 de mayo de 1866, en el puente de la fragata Numancia, dispuesto para el combate con la artillería enemiga, cuando una flota mayor de navíos británicos y americanos le amenazó con hundir sus buques si atacaba. A estas amenazas, el gallardo almirante respondió que «España y él, preferían honra sin barcos, que barcos sin honra».

La Marina española combatió aquel día, siendo además el mismo Méndez Núñez herido en dicho combate, y se alzó con la victoria sin que la escuadra anglosajona interviniese finalmente. La batalla y la frase se harían famosas en la España de la época y de ahí que en muchos lugares tengamos plazas y calles del Callao.

Volviendo a la actualidad, el otro día el, ahora, exvicepresidente de Castilla y León recuperó la frase histórica con mucho acierto para referirse a la situación política que se estaba viviendo en determinados gobiernos autonómicos entre los que también se encontraba Extremadura.

La situación en estos gobiernos distaba de ser ideal, el cumplimiento de los pactos se dilataba y retrasaba constantemente cuando no se incumplía directamente. Y es que auténticamente se nos puso entre la espada y la pared, en la disyuntiva entre traicionar a nuestras ideas y a aquellos que nos habían votado en un tema trascendental y de la mayor importancia para nosotros.

Quizás hoy no entiendan que rompamos por este tema, pues no les afecta o consideran importante, pero al ver que llegamos hasta el final en él, pueden ver que mañana será igual con otra cuestión que sí puede serlo para usted

No nos tomaban en serio, no pensaban que iríamos hasta el final pensando que éramos como ellos, pero, como dijo en la misma Batalla del Callao el capitán Sánchez Barcáiztegui cuando su fragata se incendió y corría riesgo de explotar, «hoy no es día para mojar la pólvora». Aquí nadie se echa atrás en un momento así.

Es cierto que alguno no ha compartido nuestros argumentos, a otro le han «persuadido» los piratas, que los hay incluso en los gobiernos autonómicos, conel tintineo de la plata, escasa según parece en «casas grandes» de la capital cacereña. Para los primeros el máximo respeto y tan solo querría hacerles entender la importancia que le damos en Vox a la coherencia y la palabra dada. Quizás hoy no entiendan que rompamos por este tema, pues no les afecta o consideran importante, pero al ver que llegamos hasta el final en él, pueden ver que mañana será igual con otra cuestión que sí puede serlo para usted.

Para los que han preferido barcos sin honra, no les auguro buena travesía, nadie recibe con los brazos abiertos y los corazones levantados a aquellos que no cumplen su palabra.

