Cualquier cosa menos no poder hacer nada

Ah, el avergonzado pensamiento de que la delegación del Partido Popular que fue a Venezuela no lo hizo realmente para supervisar las elecciones, aunque ese fuese el argumento o, como se dice hoy con cierta displicencia, el argumentario, por más que no hubiese más que un argumento y no estuviera destinado a defender ninguna opción política (pues eso es un argumentario, ¿no?: un puñado de argumentos cuyo objetivo es defender una opción política), ya que la finalidad de la delegación, encabezada por el eurodiputado Esteban González Pons, era garantizar la transparencia de la votación y que no hubiera pucherazo en Venezuela, o sea, ninguna coerción o impedimento a la hora de votar y ningún fraude a la hora de escrutar los votos.

Ese era el argumento y esa la finalidad, sí, pero el pensamiento se avergüenza ante la sospecha de que, aunque ese fuese el argumento, quizá esa no fuera la finalidad, a diferencia de otras delegaciones de otros países, algunas encabezadas por presidentes o expresidente de gobierno, cuya finalidad sí era actuar como observadores del proceso electoral, y a muchas de las cuales se les prohibió también entrar en el país, no solo a la delegación del Partido Popular, la cual, nada más aterrizar en Madrid, se apresuró a responsabilizar de «cómplice» al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (cómplice, en principio, solo de la prohibición, se supone, porque González Pons le atribuyó tal responsabilidad el sábado, aún en el aeropuerto, siendo una responsabilidad distinta, ¡y tanto!, la responsabilidad que le imputó el domingo en una entrevista en el diario ABC: «Si los chavistas y Maduro intentan algo cruel, Zapatero…»).

La diferencia entre el resto de delegaciones y la delegación del Partido Popular es, precisamente, la responsabilidad, en el sentido de que si para las demás delegaciones no ha habido más responsable que Maduro de que se les prohibiera la entrada al país, para la delegación del Partido Popular, en cambio, el responsable ha sido Zapatero, cuyo comportamiento calificó González Pons de «indecente» e «inaceptable», todavía en el aeropuerto, para después acusarle de que, siendo ‘el jefe de observadores’, Zapatero no solo se desentendió de unos compatriotas suyos sino que además dijo, textual, «no tengo ningún interés en lo que les pase», según supo la delegación por el SEBIN (la policía política de Venezuela)…, «mientras él [Zapatero] está disfrutando de las mieles de su amistad con Maduro», añadió extrañamente el eurodiputado González Pons, no se sabe si cogido por los celos («disfrutando de las mieles») o por el jet lag.

Parece obvio que el viaje a Venezuela de la delegación del Partido Popular fue por el expresidente Zapatero, es decir, porque el expresidente Zapatero estaba allí, o, dicho con mayor rigor, por lo que el expresidente Zapatero estaba allí, aunque el fin no era tanto conocer el motivo (de sobra conocido) como poner en evidencia a un socialista que ha sido presidente del gobierno de España y que ahora apoya el régimen de Maduro, se solidariza con su causa «revolucionaria» y es defensor de la continuidad del chavismo y de lo que el chavismo significa, aunque para hacerse una idea de lo que el chavismo significa, o de lo que el chavismo es, basta con saber que cuenta con el entusiasmo y la fidelidad de Juan Carlos Monedero y que fue el ejemplo ideológico de Podemos, por no hablar de las mareantes Mareas y de ese comunismo bien acomodado que se horroriza ante la barbarie de los konzentrationslager tipo Auschwitz y es incapaz de ver (porque no quiere ver) las atrocidades que se cometieron en los gulags tipo Kolimá.

Y, sin embargo, se comprende que el Partido Popular haga todo lo que hace contra el Partido Socialista, porque ganar las elecciones para ser el partido que lidera la oposición por ser el más votado puede llevar a situaciones extremas, desde ridiculizar injustamente a un socialista que parece demasiado espiritualizado (entiéndase: nada de religión, más bien en la línea de «la Tierra es del viento», como dijo una vez) hasta retar a un régimen populista (ir a Venezuela para provocar su expulsión), cualquier cosa menos decir que la legislatura está acabada, o que no se sostiene, o que colapsará en cualquier momento, y, mientras tanto, seguir sin poder hacer nada.

