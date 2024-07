Por suerte, el franciscano inglés Guillermo de Ockham (1285-1347) no está entre nosotros para afearme la banalización de su famoso principio de parsimonia, más conocido como «navaja de Ockham»: la explicación más simple suele ser la más probable. Fue la manera en que este fraile filósofo intentó simplificar el análisis de la realidad.

Para quienes nos gusta diseccionar el mundo que nos rodea, la navaja de Ockham sirve como salvavidas cuando arrecia la tormenta, y resulta especialmente útil para intentar explicar ideas complejas a quienes no disfrutan tanto exprimiéndose el cerebro.

Es creciente la ciudadanía que se siente, como mínimo, desconcertada ante el contexto político en el que llevamos inmersos década y media: crecimiento imparable del populismo y la demagogia, ruptura de los sistemas políticos nacionales con la constante aparición y desaparición de nuevos partidos, líderes políticos cada vez con menos valores y escrúpulos, grietas en los proyectos colectivos (como la UE o la ONU) y, en fin, una permanente sensación de estar asomados al abismo.

Me encuentro con mucha gente que se pregunta, ¿por qué? La respuesta compleja no cabría en estas líneas. La corta es la navaja de Ockham: estamos hartos.

Hartos de políticos con sueldos millonarios mientras la ciudadanía en general no deja de perder poder adquisitivo. Hartos de que hagan alarde de sus privilegios, de que humillen al pueblo con su corrupción y sus mentiras. Hartos de que sean parte de problema antes que de la solución.

Estamos hartos de las permanentes crisis del capitalismo, que siempre se saldan con nuestros bolsillos rotos y los suyos llenos. Hartos de que tener una vivienda acorde a nuestras necesidades sea un sueño imposible. Hartos de ver cómo se privatiza la sanidad por la puerta de atrás y cómo se abandona la educación por la puerta de delante.

Estamos hartos de retroceder mientras las élites económicas acumulan riqueza para diez generaciones. Hartos de inestabilidad laboral mientras las empresas no dejan de ver cómo crecen sus beneficios. Hartos de mediocridad en los servicios profesionales, de saturación turística, de estar condenados a un mundo en el que todo se consume rápido y el valor no importa nada.

Y ante eso, unos se abstienen, pasan, se desentienden. Otros votan lo nuevo que aún no les ha decepcionado, sea de izquierdas o de derechas.

Otros eligen aquello que puede destruir antes el sistema. Otros se refugian en lo malo conocido, es decir, en lo malo. Y el resultado son esos líderes sin ética, y esos partidos que no sirven y este sistema que camina hacia atrás, a la vista de todos. Y sí, claro que todo tiene muchas raíces profundas y complejas. Pero la navaja de Ockham no suele fallar, y es que, en el fondo, es sencillo: estamos hartos, no hay razones para dejar de estarlo, y empezamos ya a estar hartos de estar hartos.n

