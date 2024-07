Las Olimpiadas del ‘sillón-bol’

España celebra la clasificación para los Juegos Olímpicos de Paris 2024 tras ganar el Preolímpico de baloncesto masculino en Valencia, en la final contra Bahamas / ALBERTO NEVADO/FEB

Los españoles tenemos una extraña fijación por el ‘sillón-bol’. Se trata de la disciplina deportiva en la que nos sentamos en el televisor con una bebida alcohólica en la mano, repanchingados por completo, mientras vertemos comentarios de cuñado sobre cómo lo hacen quienes se juegan el tipo en la pantalla. Este país es así. Miles de personas criticando a la vez el esfuerzo de superhombres que se han estado preparando durante cuatro años, en el caso de los Juegos Olímpicos, para un ejercicio que dura unos minutos. No solo eso. Nos atrevemos a espetar al televisor como si el atleta nos oyera desde París: «¡Corre, hombre, coño, correeeee!».

La ignorancia y el desconocimiento nos llevan a practicar este deporte, que creo que acabará siendo olímpico por su alto nivel de predicamento en España. A través de la pantalla digital muchos televidentes logramos que nuestros deportistas nos oigan a miles de kilómetros de distancia. ¿No me digan que no es milagroso? «¡Ahí, ahí, hombre, salta ahí!» Y parece que nos escuchan. Cuando no hacen lo que les ordenamos gritamos un: «¡Si ya lo decía yo!».

Recuerdo incluso una madrugada de verano que en mi adolescencia me desperté para ver el partido de Los Ángeles-84, con Corbalán en de aquella selección histórica de Díaz Miguel. Casi me sentí en la pista, con esos gigantes americanos, hablándoles de tú a tú, al menos en el aspecto deportivo. Es lo que tiene el ‘sillón-bol’: te metes tanto en la piel del deportista que acabas sudando, aunque sea cerveza, por los poros. Además, ni tomaría anabolizantes ni nada. Solo aperitivos de esos salados, almendritas, pistachos, anacardos… ¡Qué buenos son para los practicantes del ‘sillón-bol’! Son como la gasolina.

Mientras tanto, en la pantalla, seguirán batiéndose el cobre nuestros atletas, tras años de entrenamiento de élite, mientras nosotros, como sabios entrenadores, vociferamos instrucciones que escuchan los vecinos. Somos así. Ignorantes y atrevidos. Y lo peor es que estamos convencidos de que si estuviéramos en París nos llevaríamos todas las medallas.